Актор фільму "Форсаж 9" Джон Сіна в інтерв'ю назвав Тайвань країною, хоча острів офіційно є провінцією Китаю. За це йому довелося вибачатися перед китайською нацією.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

В інтерв’ю телеканалу TVBS, що Тайвань стане «” першою країною, яка зможе подивитися “Форсаж 9″». Інтерв’ю артист давав китайською мовою. Слова Сіни образили громадян Китаю, які заперечують незалежність Тайваню.

Щоб виправити помилку, Сина опублікував відеоролик з вибаченнями в китайській соцмережі Weibo – там на його сторінку підписані 600 тис. Чоловік. Актор заявив, що шкодує про свою помилку і запевнив, що любить і поважає Китай і китайський народ.

Сина вибачився також китайською мовою і зазначив, що питання про його помилку дуже важливе.

“Форсаж-9” – фільм режисера Джастіна Ліна, яка продовжує історію про гонщика на ім’я Домінік Торетто.