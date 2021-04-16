Про це в Twitter написав її чоловік, актор Деміен Льюїс.

Актриса зіграла роль Нарциси Малфой, матері Драко Малфоя, в трьох частини кінофраншизи про хлопчика-чарівника Гарі Поттера.

“З розбитим серцем я повідомляю, що після героїчної битви з раком красива та сильна жінка, Хелен Макрорі мирно померла вдома в оточенні люблячих друзів та родини”, – написав він.

Акторці було 52 роки. Вона ніколи не розповідала про те, що бореться з онкологією.

У пари є двоє дітей. В інтерв’ю британському виданню Vogue у 2013 році Макрорі казала про те, що прагне більше часу проводити з дітьми.

Макрорі відома різними ролями на сцені англійського театру.

Також вона зіграла дружину прем’єр-міністра Британії Тоні Блера Шері в фільмі “Королева”. Також її знають по картинах “Хранитель часу”, “Доктор Хто”, “Страшні казки”, “Спогади невдахи” і “007 Координати “Скайфолл”.