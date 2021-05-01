Англійська акторка Есме Б’янко, найбільш відома за зйомками в серіалі "Гра престолів", подала в суд на рок-музиканта Меріліна Менсона, звинувачуючи його в сексуальному насильстві та побоях.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

У позові стверджується, що Менсон примушував Б’янко “наркотиками, силою і погрозами застосування сили”.

Актриса також стверджує, що співак і його менеджер порушили закони про торгівлю людьми, виманивши її з Лондона в США порожніми обіцянками роботи.

Б’янко заявила, що познайомилася з рокером в 2005 році. У лютому 2009 року він запросив її в Лос-Анджелес для зйомок музичного кліпу. Але коли вона приїхала, з’ясувалося, що повинна залишитися в його будинку, і ніякої знімальної групи там не було. За словами актриси, під час її чотириденного перебування з Менсоном її позбавляли їжі і сну, а також давали наркотики і алкоголь.

У судовому позові говориться, що вони почали сексуальні відносини з обопільної згоди в травні 2009 року і підтримували стосунки на відстані до 2011 року.

У своїй скарзі Б’янко стверджує, що Менсон примушував її до статевого акту, який часто був насильницьким і таким, що принижує гідність, іноді навіть коли вона була без свідомості.

Актриса також заявила, що Менсон зробив проти неї декілька актів сексуального насильства в 2011 році і зґвалтував її в травні того ж року.

Сам Менсон відкинув ці звинувачення.

Зазначається, що в лютому актриса Еван Рейчел Вуд публічно звинуватила рокера в домашньому насильстві. З тих пір більше десятка інших жінок висунули аналогічні звинувачення. Подача в суд від імені Б’янко знаменує собою перший судовий позов за такими звинуваченнями проти Менсона.