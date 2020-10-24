В пятницу, 23 октября, звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк отпраздновала свой день рождения. Актрисе исполнилось 34 года.

В своем Instagram знаменитость поделилась эмоциональными фотографиями празднования.

В этот день актриса решилась на отчаянный поступок – прыжок с парашютом. Кларк отметила, что получила бесценный опыт.

“Что может сравниться с глубоким экзистенциальным ужасом очередного дня рождения? Выпрыгнуть из чертового самолета – вот что! Спасибо центру прыжков с парашютом за самый волнующий опыт в моей жизни”, – написала актриса.

На всех фото Кларк переполняют эмоции. Она подписала фотографии хэштегом #whosaysyoucanonlyflydragons (Кто сказал, что ты можешь летать только на драконах). Эту уже оценили поклонники “Игры престолов”.