В своем Instagram знаменитость поделилась эмоциональными фотографиями празднования.
В этот день актриса решилась на отчаянный поступок – прыжок с парашютом. Кларк отметила, что получила бесценный опыт.
“Что может сравниться с глубоким экзистенциальным ужасом очередного дня рождения? Выпрыгнуть из чертового самолета – вот что! Спасибо центру прыжков с парашютом за самый волнующий опыт в моей жизни”, – написала актриса.
На всех фото Кларк переполняют эмоции. Она подписала фотографии хэштегом #whosaysyoucanonlyflydragons (Кто сказал, что ты можешь летать только на драконах). Эту уже оценили поклонники “Игры престолов”.
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