Зірка шоу "Справжні домогосподарки Атланти" Клаудія Джордан заявила, що репер Каньє Вест надавав їй знаки уваги в той час, коли вже перебував у відносинах з Кім Кардаш'ян.

Про це повідомляє американський портал Just Jared.

За інформацією видання, Джордан зробила несподіване зізнання на шоу Доменіка Нати.

На питання, чи розглядає вона хіп-хоп-виконавця як потенційного бойфренда, Клаудія відповіла, що він одного разу вже хотів зав’язати з нею стосунки.

“Ні. Каньє вже намагався, так що не треба, дякую… Він пробував багато років тому. Я була в клубі з Ніккі Чу”, – сказала вона.

Джордан не стала ділитися подробицями ситуації, але запевнила, що тоді Вест і Кардашьян тоді вже були разом.

“Я вже зустрічалася з ним раніше і також тусувалася з Кім. Через жіночу солідарність я просто не могла цього зробити. Будемо вважати так”, – додала Джонсон.

Ні Кім, ні Каньє поки не прокоментували заяву їхньої спільної знайомої.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом 19 лютого цього року. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступила за спільну юридичну опіку над дітьми.