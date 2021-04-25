Про це повідомляє американський портал Just Jared.
За інформацією видання, Джордан зробила несподіване зізнання на шоу Доменіка Нати.
На питання, чи розглядає вона хіп-хоп-виконавця як потенційного бойфренда, Клаудія відповіла, що він одного разу вже хотів зав’язати з нею стосунки.
“Ні. Каньє вже намагався, так що не треба, дякую… Він пробував багато років тому. Я була в клубі з Ніккі Чу”, – сказала вона.
Джордан не стала ділитися подробицями ситуації, але запевнила, що тоді Вест і Кардашьян тоді вже були разом.
“Я вже зустрічалася з ним раніше і також тусувалася з Кім. Через жіночу солідарність я просто не могла цього зробити. Будемо вважати так”, – додала Джонсон.
Ні Кім, ні Каньє поки не прокоментували заяву їхньої спільної знайомої.
Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом 19 лютого цього року. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступила за спільну юридичну опіку над дітьми.
- Кім Кардаш’ян після нервового зриву її чоловіка і кандидата в президенти США Каньє Веста розповіла, що він страждає від біполярного розладу.
- Також повідомлялося, що Репер Каньє Вест публічно вибачився перед своєю дружиною Кім Кардаш’ян.
- Каньє Вест погодився з Кім Кардаш’ян, що вони повинні мати спільну опіку над своїми чотирма дітьми.
- 20 квітня репер заявив, що насправді крапку у стосунках з Кардаш’ян поставив саме він.