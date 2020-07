Об этом пишет People.

В среду 33-летняя Ривера вместе со своим сыном Джози отправилась на озеро в округе Вентура (штат Калифорния). Они арендовали лодку и плавали в воде. После того, как истек срок возвращения лодки, сотрудники базы отправились их искать. Но обнаружили лишь четырехлетнего Джози, который спал в лодке в спасательном жилете.

После этого правоохранители начали поисково-спасательную операцию, но до темна обнаружить Риверу не удалось. Сегодня ее поиски планируют продолжить.

