Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Зокрема, його збила машина, коли він їхав на велосипеді в Чикаго. Винний наразі не знайдений, детективи розслідують цю подію.
Джек Блек з “Школи року” сказав, що він був “убитий горем” цією новиною, а його партнерка по фільму Міранда Косгроув сказала, що вона “приголомшена і засмучена”.
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Кевіну Кларку було 12 років, коли він знявся в популярному фільмі, який був його єдиною роллю в кіно. Після цього він почав грати на барабанах в декількох гуртах. Нещодавно він заснував новий гурт, який вперше виступив наживо на минулих вихідних.
- Раніше повідомлялося, що у віці 55 років помер американський актор Марк Йорк, найбільш відомий за роллю Біллі Мерчанта у серіалі “Офіс”.