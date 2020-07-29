Об этом сообщает Deadline.
Психологический триллер снимут по роману Тесс Шарп, который издадут в 2021 году.
По сюжету мошенница Нора использует свои таланты убеждения и подражания, чтобы спасти себя, свою подругу и своего бывшего парня, оказавшихся заложниками во время ограбления банка.
Продюсерами проекта станут Джейсон Бейтман (“Озарк”) и сама Милли Бобби Браун. Когда начнутся съемки и кто выступит режиссером, пока неизвестно.
- Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix анонсировал выход сериала “The Witcher: Blood Origin” (“Ведьмак: Происхождение крови”). Это будет приквел фэнтезийного сериала “Ведьмак” (“The Witcher”), который вышел в 2019 году.