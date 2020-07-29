Актриса сериала "Очень странные дела" (Stranger Things) Милли Бобби Браун сыграет главную роль в новом триллере Netflix "Девушки, которыми я была" (The Girls I’ve Been).

Об этом сообщает Deadline.

Психологический триллер снимут по роману Тесс Шарп, который издадут в 2021 году.

По сюжету мошенница Нора использует свои таланты убеждения и подражания, чтобы спасти себя, свою подругу и своего бывшего парня, оказавшихся заложниками во время ограбления банка.

Продюсерами проекта станут Джейсон Бейтман (“Озарк”) и сама Милли Бобби Браун. Когда начнутся съемки и кто выступит режиссером, пока неизвестно.