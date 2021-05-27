Популярні актори Кортні Кокс і Меттью Перрі, які зіграли пару в культовому серіалі "Друзі", виявилися далекими родичами.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Як з’ясували дослідники генеалогічного онлайн-сайту MyHeritage, зірки “Друзів” – кузени.

Вони виявили, що у Перрі і Кокс є далекі родичі Вільям Осберн Хаскелл III і Еллен Хаскелл, які були одружені і жили в Англії близько 500 років тому.

Еллен і двоє її синів емігрували з Англії в Америку в 1635 році. За їх словами, один син, Роджер, є прямим предком Кортні, а другий син, Вільям, є прямим предком Меттью. Зв’язок здійснюється через матір Кокс, Кортні Коупленд, і батька Перрі, Джона Беннета Перрі.

“Ми дуже глибоко вникли в цю лінію, ми перевірили кожне ім’я. Ми знайшли багато записів, що підтверджують це, і ми впевнені, що вони родичі”, – сказала керівниця дослідження MyHeritage Рой Мандель.

Щоб знайти зв’язок, компанія використовувала різні бази даних, що містять мільярди історичних записів, включаючи свідоцтва про народження і смерті.

Також з’ясувалося, що обидва актори є далекими родичами співачки Леді Гаги.

Перрі і Кокс зіграли одну з найулюбленіших пар в історії ситкому. Їхні персонажі, Чендлер Бінг і Моніка Геллер, одружилися в сьомому сезоні і стали батьками в останньому епізоді шоу.