Актер Кит Харрингтон и актриса Роуз Лесли, известные по ролям Джона Сноу и дикарки по имени Игритт в сериале "Игра престолов", стали родителями.

Об этом сообщают издания E!News и Page Six.

Сперва издание Page Six опубликовало фото пары с младенцем на улицах Лондона, сделанное папарацци.

На кадрах звездная пара прогуливается, держась за руку, Лесли несет младенца.

Впоследствии представитель Харрингтона подтвердил E! News, что у пары родился сын.

“Они очень-очень счастливы!”, — сказал представитель.

Пока неизвестно, когда именно родился ребенок, какое имя получил новорожденный мальчик.

Актеры не ведут публичных аккаунтов в социальных сетях и не сообщали о пополнении в семье самостоятельно. О том, что пара ждет ребенка, стало известно в сентябре от журналистов.

Напомним, Харрингтон и Лесли познакомились в 2012 во время съемок “Игры престолов”. По сюжету их персонажи также были влюблены друг в друга. Об их отношениях стало известно публике в 2016 году, а через два года они поженились. Для обоих 34-летних актеров этот ребенок — первый.