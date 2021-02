Каким звездам исполнится 50 в 2021 году, рассказывает издание TooFab.

1. Джаред Лето

Актер Джаред Лето, который также является фронтменом Thirty Seconds To Mars, определенно выглядит далеко не среднего возраста, но на самом деле ему исполняется 50 к концу 2021 года. У него большие планы на предстоящий год: это фильмы “Gucci” и “По течению” (Adrift), а также съемки двух “Джокеров”.

2. Джастин Теру

Джастин Теру отмечает свое 50-летие 10 августа. Но по нему и не скажешь. Возможно, это благодаря его заботе о здоровье: например, поездки на велосипеде по Нью-Йорку, которые поддерживают его в форме, или, может быть, просто хорошие гены. В следующем году фанаты могут ожидать увидеть его в “Фиолетовом” и “Ложноположительном”.

3. Лил Джон

Музыканту Лил Джону 17 января ему исполнилось 50 лет. В честь своего знаменательного дня Лил Джон провел прямую трансляцию дня рождения и дал фанатам понять, что в наступающем году он “принимает только хорошие флюиды и текилу”.

4. Дениз Ричардс

Звезда “Смелой и красивой” Дениз Ричардс может показаться, что она никогда не стареет, но 17 февраля ей исполняется 50 лет. Она явно хорошо относится к знаменательному дню рождения, поскольку однажды сказала, что 50 лет – это “новые 30 лет”.

5. Рики Мартин

Рики Мартину исполнится 50 лет 24 декабря. Отец четверых детей определенно в расцвете сил и недавно признался, что хотел бы увеличить свою семью.

6. Марк Консуэлос

У звезды “Ривердейла” Марка Консуэлоса (и его жены Келли Рипа) определенно есть хорошие гены, благодаря которым они выглядят молодо. 30 марта Марку исполнится 50 лет.

7. Джереми Реннер

7 января Джереми Реннер отметил свой 50-летний юбилей. В этот день его коллега по фильму “Мстители” Пол Радд прислал ему веселый торт с надписью “50-летние девственницы”.

8. Вайнона Райдер

Вайнона Райдер отмечает свой день рождения 29 октября, и ее вовсе не беспокоит возраст – она ​​на самом деле радуется этому.

“Мне нравится становиться старше. Я думаю, это связано с тем, что всегда была ребенком на съемочной площадке … Я знаю, что актрисы переживают тяжелые времена из-за своего возраста – их просто не берут на работу. Я знаю, что это есть. Ты подруга, ты мать. Но я не вижу в этом ничего плохого”, – сказала Вайнона журналу Edit.

9. Илон Маск

Илону Маску 28 июня исполняется 50 лет.

10. Анджела Кинси

Звезда “Офиса” Анджела Кинси отмечает свой знаменательный день рождения 25 июня и недавно рассказала, что уход за собой предполагает “иногда нажать кнопку сброса”.

“Очень важно уделять время себе. Вы принесете пользу своей семье только тогда, когда у вас будет время для перезагрузки”, – сказала Анжела.

11. Идина Мензель

Звезда Бродвея и актриса Идина Мензель может и не выглядит на свой возраст, но 30 мая ей исполняется 50 лет. В какой-то момент она пошутила, что чем старше она становится, тем моложе становятся ее зрители.

12. Марк Уолберг

Вы бы не догадывались, что Марку Уолбергу исполняется 50. Он посвящает большую часть своего времени интенсивным тренировкам, которые, по его словам, существенно меняют его карьеру и личную жизнь.

13. Снуп Догг

Снуп Догг отмечает свое 50-летие 20 октября, и хотя он признает, что больше не “молодой рэпер”, он знает, что для него еще есть место в музыкальной индустрии.

14. Джон Хэмм

10 марта Джону Хэмму исполняется 50 лет. Помимо Top Gun: Maverick, который должен дебютировать в этом году, у Джона также есть несколько фильмов в стадии постпродакшна, в том числе No Sudden Move, Off Season и Confess, Fletch.

15. Джонни Ноксвилл

Джонни Ноксвилл известен своей ролью в “Чудаках” (Jackass). 10 марта ему исполнится 50 лет. Стоит отметить, что “Jackass 4” дебютирует в сентябре. А когда Джонни усердно работал, выполняя сумасшедшие трюки, он попал в больницу.

16. Кристина Эпплгейт

Кристина Эпплгейт собирается отпраздновать свое 50-летие 25 ноября. Но признает, что старение для нее не самое легкое дело.

“Я совсем не та цыпочка, которая говорит: “Боже мой, я живу на полную, и мне 48 лет!” Я говорю: “Ааа, все болит! У меня полная менопауза, потому что два года назад у меня вырезали яичники. У большинства людей менопауза наступает только после 50 лет; я переживаю ее уже два года, и это было большим изменением”, – сказала Кристина изданию Parade.

17. Киган-Майкл Ки

Актеру и комику Кигану-Майклу Ки 22 марта исполняется 50 лет, и на этот год у него много планов. У него в разработке как новый сериал “Августовский снег”, так и проект Apple TV + вместе с Сесили Стронг.

18. Регина Кинг

Регина Кинг отметила свое 50-летие 15 января и, как всегда, она круто выглядит, о чем свидетельствует ее недавняя обложка журнала InStyle.

“Я чувствую, что сейчас, как женщина, которой скоро будет 50, намного интереснее, чем в 25 лет. Я могу предложить гораздо больше”, – ранее казала Регина британскому Vogue.

20. Майкл С. Холл

1 февраля Майклу С. Холлу исполнилось 50 лет, и, хотя он не рассказал, что делал на свой день рождения, ему есть чего ожидать в этом году. В период между выходом дебютного альбома его группы Princess Goes to the Butterfly Museum, выходящим в середине февраля, и перезагрузкой Декстера, он определенно будет занят.

21. Кид Рок

17 января музыканту Киду Року исполнилось 50, и он пошутил, что единственное, что он делает сейчас, – это сидит в кресле-качалке на крыльце. Он также отпраздновал свой день рождения, организовав онлайн-сбор средств в помощь малому бизнесу.

“Черт возьми, 50! Я сделал это! С Днем Рождения!” – написал Кид Рок.

22. Сандра О

Сандре О 20 июля исполнится 50, но она говорит, что сейчас более уверена в себе, чем когда-либо.

“Я была более неуверенной в себе, когда мне было 20 лет, чем в 47”, – сказала она изданию InStyle.