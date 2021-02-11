Актриса Каризма Карпентер опубликовала заявление в Twitter, что Уидон злоупотребил своей властью и создал враждебную и токсичную рабочую среду. По ее словам, режиссер задевал ее религиозные чувства, уволил после рождения ребенка и упрекал за то, что она не сделала аборт. Кроме того, утверждает Карпентер, Уидон якобы настраивал друг против друга других артистов.

Затем ее поддержали коллеги по фильму Эмбер Бенсон, Мишель Трахтенберг и Сара Мишель Геллар.

Бенсон, сыгравшая Тару Маклай, репостнула заявление своей коллеги по фильму, добавив: “Съемочная площадка “Баффи” была токсичной средой, и все начинается сверху. Карпентер говорит правду, и я поддерживаю ее на 100%. За это время нам был нанесен большой ущерб, и многие из нас все еще переваривают его двадцать с лишним лет спустя”.

Трахтенберг репостнула заявление Геллар, которая поддержала своих бывших коллег по сериалу.

“Хотя я горжусь тем, что мое имя ассоциируется с Баффи Саммерс, я не хочу навсегда ассоциироваться с именем Джосса Уидона. В настоящее время я больше сосредоточена на своей семье и выживании в условиях пандемии, поэтому я не буду делать никаких заявлений сейчас. Но я поддерживаю всех выживших после жестокого обращения и горжусь их высказываниями”, – написала она.

Шоу, которое рассказывало о юной охотнице на вампиров – героине Геллар Баффи Саммерс, имело большой успех в период с 1997 по 2003 год.

Кроме сериала “Баффи — истребительница вампиров”, Джосс Уидон работал над проектами “Агенты Щ.И.Т.а”, “Мстители” и “Лига справедливости”.

В июле 2020 года актер “Лиги Справедливости” Рэй Фишер заявил о неприемлемом поведении Уидона на съемках фильма.

Сам режиссер пока никак не комментировал обвинения.