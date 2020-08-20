Киностудия Warner Bros. планирует возобновить съемки нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли в сентябре нынешнего года.

Об этом пишет Variety.

До приостановки съемок в марте этого года из-за эпидемии коронавируса они продолжались на протяжении семи недель.

На данный момент работы над съемками осталось примерно на три месяца, поэтому, они могут быть завершены уже до конца этого года.

Отмечается, что на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Британии началось возведение декораций для фильма. Однако, учитывая быстро меняющийся характер эпидемии, возобновление съемок может быть отложено на некоторое время.