Об этом пишет Variety.
До приостановки съемок в марте этого года из-за эпидемии коронавируса они продолжались на протяжении семи недель.
На данный момент работы над съемками осталось примерно на три месяца, поэтому, они могут быть завершены уже до конца этого года.
Отмечается, что на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Британии началось возведение декораций для фильма. Однако, учитывая быстро меняющийся характер эпидемии, возобновление съемок может быть отложено на некоторое время.
- Ранее сообщалось, что премьера нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном состоится 1 октября 2021 года.