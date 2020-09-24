Об этом в комментарии изданию CinemaBlend сообщил актер Эдди Редмэйн.

Как известно, съемки “Фантастических зверей 3” начались ранней весной. Неоднократно анонсировалось в течение лета, что съемки будут возобновлены в ближайшее время, но даты были неизвестны.

По словам актера, съемки в Лондоне возобновились около 2 недель назад. Теперь актеры приспосабливаются к работе в новых условиях — с масками и постоянными тестированиями на коронавирус.

“Прошло две недели, и это все еще совершенно новый процесс. Это совершенно новая норма. Тестируют часто, маски. И я задавал себе вопрос, действительно ли маски повлияют на творчество каким-то образом. Может быть, это была неосведомленность, но я просто подумал, как это, нам необходимо взаимодействие, чтобы получать искры друг от друга”, — рассказал актер.

Напомним, в 2019 году стало известно, что съемки третьей части “Фантастические тварей” начнутся весной 2020 года. К своим ролям вернется весь оригинальный актерский состав (Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Кэтрин Уотерстон), включая Джонни Деппа в образе Грин-де-Вальда.

В каждой части серии магозоолог Ньют Саламандер в исполнении Эдди Редмэйна оказывается в разных городах мира. Так, в предыдущих фильмах он был в Нью-Йорке и Париже. Теперь же главный герой отправится в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Премьера фильма “Фантастические твари 3” намечена на 12 ноября 2021.