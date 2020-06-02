Съемки новой части фильма "Миссия невыполнима" продолжатся в сентябре нынешнего года.

Об этом сообщает издание Variety, ссылаясь на информацию британского актера Саймона Пегга, который исполняет в фильме роль агента Бенджи Данна.

По его словам, на съемках будут приняты все необходимые меры предосторожности.

Он также рассказал, что сначала будут сниматься сцены на открытом воздухе.

Эту информацию также подтвердил продюсер и помощник режиссера Томми Гормли.

“Мы рассчитываем перезапустить производство в сентябре. Мы надеемся посетить все страны, которые планировали. Хотим много поснимать в Великобритании снаружи и в студии”, — сказал он в интервью BBC Radio 4.

Гормли также добавил, что съемки собираются завершить к маю 2021 года.