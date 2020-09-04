Об этом пишет Variety.

Ранее в Warner Bros. подтвердили, что производство фильма было остановлено после того, как один член съемочной группы дал положительный результат на COVID-19, но имя человека не разглашалось.

“Один из участников производства “Бэтмена” дал положительный результат на COVID-19 и находится в изоляции в соответствии с установленными протоколами. Съемка временно приостановлена”, – говорилось в заявлении студии.

Но позже источники издания подтвердили, что заболевшим оказался Паттинсон.