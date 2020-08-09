Продолжение съемок сериала "Друзья" перенесли с августа на "неопределенное время".

Об этом сообщает Vanity Fair.

Изначально продолжение сериала планировали снять в марте. В связи с пандемией коронавируса COVID-19 их перенесли на более позднее время.

Актеры Лиза Кудроу (Фиби) и Дэвид Швиммер (Росс) рассказывали, что съемки назначили на август.

Всего съемочный процесс займет около двух месяцев, но как долго будет продолжаться пандемия и возможна ли вторая волна – пока неизвестно.

“Я пока не знаю, когда это будет возможно. Похоже, люди надеялись на август или сентябрь. Творцы хотели снять спецвыпуск как можно быстрее, за два месяца. Но, похоже, будет вторая волна коронавируса. Я не знаю, получится ли снимать два месяца. Не знаю, что будет дальше”, – рассказала журналистам исполнительница роли Фиби.

В НВО пока официально не пояснили – когда стартуют съемки продолжения сериала.