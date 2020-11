Съемки спецвыпуска «Друзей» начнутся в марте следующего года

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил актер Мэттью Перри, сыгравший роль Чендлера.

“Воссоединение “Друзей” перенесено на начало марта (2021 года). Похоже, что нас ждет насыщенный год. И это то, что мне так нравится!” — написал он.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that’s the way I like it!

— matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020