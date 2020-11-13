Съемки спецвыпуска «Друзей» начнутся в марте следующего года

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил актер Мэттью Перри, сыгравший роль Чендлера.

“Воссоединение “Друзей” перенесено на начало марта (2021 года). Похоже, что нас ждет насыщенный год. И это то, что мне так нравится!” — написал он.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that’s the way I like it! — matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020

Первоначально предполагалось, что спецвыпуск сериала будут снимать еще в марте этого года с живой аудиторией, однако эти планы сорвались из-за пандемии коронавируса.

В мае председатель WarnerMedia Entertainment и Direct-to-Consumer Боб Гринблатт сказал, что компания надеется, что специальный выпуск будет снят к концу лета. Но этого снова не произошло.

В комментарии изданию Variety, человек, знакомый с производственными планами спецвыпуска, подчеркнул, что точные даты съемок еще не определены, но начало 2021 года действительно является целевым сроком.

В спецвыпуске снимутся все культовые актеры “Друзей”: Мэттью Перри, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер. Планируется, что спецвыпуск будет сниматься на площадке студии Warner Bros. в Бербанке.