Covid-19 Украина

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Съемки спецвыпуска «Друзей» начнутся в марте следующего года

Съемки специального эпизода сериала "Друзья" начнутся в марте следующего года.

Пятница, 13 ноября 2020, 14:20

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил актер Мэттью Перри, сыгравший роль Чендлера.

“Воссоединение “Друзей” перенесено на начало марта (2021 года). Похоже, что нас ждет насыщенный год. И это то, что мне так нравится!” — написал он.

Первоначально предполагалось, что спецвыпуск сериала будут снимать еще в марте этого года с живой аудиторией, однако эти планы сорвались из-за пандемии коронавируса.

В мае председатель WarnerMedia Entertainment и Direct-to-Consumer Боб Гринблатт сказал, что компания надеется, что специальный выпуск будет снят к концу лета. Но этого снова не произошло.

В комментарии изданию Variety, человек, знакомый с производственными планами спецвыпуска, подчеркнул, что точные даты съемок еще не определены, но начало 2021 года действительно является целевым сроком.

В спецвыпуске снимутся все культовые актеры “Друзей”: Мэттью Перри, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер. Планируется, что спецвыпуск будет сниматься на площадке студии Warner Bros. в Бербанке.

  • Компания WarnerMedia, владеющая сервисом HBO Max, объявила, что сериал “Друзья” стал самым популярным с момента запуска онлайн-платформы.

 

 

Теги: Друзі, з'йомки, сериал

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