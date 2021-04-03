Об этом сообщает People.

В ситкоме снимуться все звезды сериала: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

Кроме того, в спецвыпуске примут участие создатели сериала Дэвид Крейн и Марта Кауффман.

Швиммер обсудил предстоящие съемки во время виртуального интервью на шоу Грэма Нортона, которое транслировалось в Великобритании в пятницу и выйдет в эфир в США на BBC AMERICA 9 апреля.

“Я еду в Лос-Анджелес – на следующей неделе мы будем снимать воссоединение “Друзей”. На следующей неделе я увижу всех впервые за много лет”, – заявил актер.

Хотя он не смог раскрыть подробности съемок, он подтвердил, что все актеры будут играть самих себя, а не персонажей.

“Здесь нет сценария, мы не в образе. Мы все сами по себе, хотя есть один раздел, который я не хочу выдавать”, – добавил он.