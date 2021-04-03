Об этом сообщает People.
В ситкоме снимуться все звезды сериала: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.
Кроме того, в спецвыпуске примут участие создатели сериала Дэвид Крейн и Марта Кауффман.
Швиммер обсудил предстоящие съемки во время виртуального интервью на шоу Грэма Нортона, которое транслировалось в Великобритании в пятницу и выйдет в эфир в США на BBC AMERICA 9 апреля.
“Я еду в Лос-Анджелес – на следующей неделе мы будем снимать воссоединение “Друзей”. На следующей неделе я увижу всех впервые за много лет”, – заявил актер.
Хотя он не смог раскрыть подробности съемок, он подтвердил, что все актеры будут играть самих себя, а не персонажей.
“Здесь нет сценария, мы не в образе. Мы все сами по себе, хотя есть один раздел, который я не хочу выдавать”, – добавил он.
- Компания WarnerMedia, владеющая сервисом HBO Max, объявила, что сериал “Друзья” стал самым популярным с момента запуска онлайн-платформы.