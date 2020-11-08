Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Автором текста является украинский писатель Иван Малкович.

“Это же так здорово, что нас, таких разных, может что-то объединять. Каждого, кто любит украинский язык, ждет возвращения Украины в Крым и на временно оккупированных территориях, каждый, кто считает Украину родной, независимо от национальности и места проживания, приглашаю взять в руки ручки и написать диктант единства”, – написала она.

Как сообщает “Детектор Общественного вещания”, диктант также будет транслироваться на всех региональных каналах и на площадках Национальной общественной телекомпании Украины (НГТУ) в интернете.

Напомним, 9 ноября в 9:00 ведущие в студии “UA: Первого” расскажут историю диктанта и позволят всем желающим подготовиться к написанию. Сам радиодиктант, который будет читать Римма Зюбина, начнется в 9:15. Текст диктанта обнародуют на сайте “Украинского радио” 11 ноября в 11:00.

Время для отправки готового текста – астрономическая сутки. Его нужно писать от руки на листе бумаги, который можно сфотографировать и прислать на электронный адрес [email protected].

Бумажное письмо нужно отправить по адресу: г.Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. Важно, чтобы гриф даты направления был не позднее 10 ноября.

Результаты объявят в течение 1-2 месяцев, в зависимости от количества полученных писем. Те, кто напишет без единой ошибки, получат подарочный набор книг от “Украинского радио”.