Создатели фильма студии Marvel "Тор: Любовь и гром" случайно раскрыли один из своих запланированных сюрпризов и проговорились, что актер Рассел Кроу появится в картине в качестве камео.

Об этом пишет портал Deadline со ссылкой на свои источники.

О том, что Кроу снимется в фильме, поклонники начали догадываться после того, как актер был замечен на фото с Крисом Хемсвортом, который играет главную роль.

Хемсворт опубликовал фото в Instagram, на котором он вместе с женой Эльзой Патаки и Расселом Кроу катается на лодке. Позже Кроу был замечен вместе со звездами фильма на матче регби.

Ранее участие актера в проекте держали в секрете – создатели надеялись удивить поклонников этой забавной эпизодической ролью.

Тем не менее источники Deadline подтвердили изданию, что актер снимется в картине.

Ключевые роли исполнят Крис Хемсворт, Натали Портман, а также Брэдли Купер, Кристиан Бэйл, Вин Дизель и другие.

Кроме того, стало известно, что в ленте задействованы Мэтт Дэймон и Люк Хемсворт, у котороых были эпизодические роли в фильме “Тор: Рагнарек”.

Режиссером, как и в предыдущей части, снова выступит Тайка Вайтити. Детали сюжета пока держатся в секрете.

Премьера картины запланирована на 6 мая 2022 года.