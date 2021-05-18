Деякі знаменитості не соромляться зізнатися, що перебувають у поліаморних і/або вільних стосунках. Розповідаємо про зірок, які заявили про це публічно.

Добірку опублікував американський портал Just Jared.

Томас Міддлдітч і Моллі Гейтс

Томас Міддлдітч розповів, що він і його колишня дружина Моллі Гейтс, були свінгерами.

«Я не знав, що можу про це відкрито сказати, тому що не хотів, щоб моя дружина злилася на мене. Тільки після того, як ми одружилися, я сказав: “Моллі, вибач, але ми повинні стати нетрадиційною парою. До її честі, замість того, щоб сказати “Пішов ти, я йду від тебе”, вона відповіла: “Давай поговоримо про це”. Якщо чесно, свінг врятував наш шлюб. У нас різні швидкості, і ми постійно сперечаємося з цього приводу, але це краще, ніж почуватися непочутим і самотнім», – зізнався він.

Володарка “Оскара” Ширлі Маклейн і Стів Паркер

Ширлі Маклейн і Стів Паркер були одружені з 1954 по 1982 рік. Ширлі розповіла, що під час шлюбу у них були вільні стосунки.

«Ми практикували вільний шлюб в 1954 році, це було іншим життям. Ніхто цього не розумів, але нас все влаштовувало. Він жив в основному в Японії, я жила в Америці. Ми зустрічалися, завжди були хорошими друзями, іноді подорожували разом. Думаю, це основа для тривалого шлюбу, якщо ти дійсно хочеш цього. Я б сказала, що краще залишатися друзями. Я була дуже відверта в цьому питанні, і він теж», – сказала вона.

Джейк Пол і Тана Монжо

«З самого початку наших стосунків це було щось на зразок відкритого типу речей, тому що ми обидва такі», – розповів Пол.

Проте пара розлучилася після п’яти місяців шлюбу на початку 2020 року.

Віллоу Сміт

Нещодавно Віллоу детально розповіла про свою сексуальність.

«Я однаково люблю чоловіків і жінок, тому я безумовно хочу і одного чоловіка, і одну жінку. Я відчуваю, що могла б бути щаслива з цими двома людьми. Я не з тих, хто постійно шукає нових сексуальних вражень і багато зосереджуюся на емоційного зв’язку. Мені здається, що якби я знайшла двох людей різної статі, і у нас був би романтичний і сексуальний зв’язок, я не відчувала б необхідності шукати когось ще», – сказала вона.

Шейлін Вудлі

Шейлін Вудлі дала інтерв’ю минулого року, в якому не розкрила, хто її партнер, а просто заявила, що у неї були вільні стосунки.

«Послухайте, я з тих, хто мав у своєму житті як вільні, так і глибоко моногамні стосунки, і я думаю, що ми живемо в епоху, коли не повинно бути ніяких правил, крім тих, які були розроблені двома людьми в партнерстві», – сказала вона.

Ніко Торторелла і Бетані С. Мейерс одружені й перебувають в поліаморних стосунках

«Я ніби серійний моногаміст у своїй поліаморії. Я вже пояснював цей термін раніше, але це багато химерних слів, змішаних разом. Я одружений, так, але я люблю зустрічатися з різними людьми. У мене є партнер в Лос-Анджелесі, який у мене був довгий час, але я не єдиний його партнер і він не єдиний мій партнер», – сказав Ніко у 2020 році.

Барон Вон

Під час виступу в подкасті Ніколь Баєр «Чому ти не зустрічаєшся зі мною?» Барон розповів, що у нього були вільні стосунки на відстані.

«Ревнощі – це відчуття, ніби щось, що, на вашу думку, належить вам, буде відібрано у вас. Ревнощі роблять вашого партнера об’єктом», – сказав він.

Комік ДеРей Девіс

«Вони [вільні стосунки] дуже зручні, тому що я дуже відкритий. Я змусив себе сказати: “А, ось на що схоже моє життя. Це те, що мені потрібно”», – сказав він у 2007 році.