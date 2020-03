Об этом сообщается в Twitter небоскреба.

Отмечается, что такие цвета подсветки здание сохранит до тех пор, пока коронавирус не будет окончательно побежден.

“Начиная с сегодняшнего дня и до окончания сражения с COVID-19, нашу традиционную белую подсветку заменит биение сердца Америки, шпиль будет мигать белым и красным цветами в честь сотрудников чрезвычайных служб, героически сражающихся на передовой”, — говорится в сообщении.

На видео, опубликованных в Сети, видно, что верхние этажи подсветили красными огнями, которые пульсируют, символизируя биение сердца. На шпиле мигают красные и белые огни, подобно сирене скорой медицинской помощи.

The Empire State Building was lit up like an ambulance tonight in tribute to first responders and medical workers battling COVID-19.

The top of the iconic skyscraper was lit red, with revolving red and white lights circling the mast to resemble a siren. https://t.co/mTykFLCwlZ pic.twitter.com/rqiAEdCb6T

— ABC News (@ABC) March 31, 2020