Об этом сообщает журнал People.

Согласно судебным протоколам, которые оказались в распоряжении журнала, звезда сериала “Большая маленькая ложь” подала на развод еще 23 декабря. Представитель актрисы также подтвердил печальную новость.

Кравиц и Глусман, которые начали встречаться в октябре 2016 года, устроили свадьбу в июне 2019-го в парижском доме отца актрисы, музыканта Ленни Кравица. На празднике коллеги Зои – Николь Кидман, Риз Уизерспун, Лора Дерн, Шайлин Вудли. Летом 2020 пара отметила первую годовщину свадьбы.

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Напомним, Глусман сделал Кравиц предложение руки и сердца в 2018 г. По словам Зои, это должно было произойти в Париже. Однако, когда их поездка в самый романтичный город мира отменилась, актер решил не медлить и преподнес любимой кольцо в один из уютных домашних вечеров.