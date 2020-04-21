Об этом сообщает агентство AP News.
Эльба заявил, что, несмотря на “легкие” симптомы заболевания, перенесенный ими опыт был “определенно страшным, тревожным и нервным”. По словам артиста, болезнь стала “полным переворотом” для их жизни.
Актер также предположил, что в память о пандемии мир должен устраивать неделю карантина каждый год.
“Я думаю, что каждый год мир должен проводить неделю карантина, с тем чтобы просто помнить это время. Помнить друг друга. Я действительно так думаю”, — подчеркнул он.
В ближайшее время Эльба и его жена планируют вернуться в Лондон из США, где они находились во время болезни.
Как сообщалось ранее, 17 марта Идрис Эльба и его супруга получили результаты теста на COVID-19. Они оказались положительными.
2 апреля Идрис Эльба сообщил, что вылечился от COVID-19.
- Голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон вылечились от коронавируса и спустя две недели самоизоляции вернулись в США.