Американский актер Кристофер (Крис) Эванс, известный по роли Капитана Америки в серии фильмов о "Мстителях", зарегистрировался в соцсети Instagram.

Об этом сообщают #Буквы.

Актер, являющийся активным пользователем Twitter, во время карантина завел аккаунт в Instagram. Сделал он это для благого дела.

В первом же посте Эванс рассказал, что присоединился к кампании #AllInChallenge, в рамках которой звезды помогают благотворительным фондам, которые обеспечивают нуждающихся едой во время пандемии COVID-19.

“Привет Instagram! #AllInChallenge принят! Спасибо за то, что привлек меня, Крис Пратт! Какое прекрасное дело!”, — написал Эванс.

Отметим, на аккаунт актера подписались уже более 2,3 млн человек. Единственный пост актера собрал более 4 млн просмотров, 1,5 млн лайков и десятки тысяч комментариев. Сам же актер пока ни на кого не подписан.