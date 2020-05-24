Об этом сообщает издание Variety.
В сериале также появятся супруги актеров Джорджия Теннант и Анна Лундберг.
Мини-сериал будет называться Staged и расскажет о британских театральных актерах, которые остались без работы из-за карантина, и вынуждены продолжать репетиции в условиях самоизоляции.
Снимать проект актеры будут с помощью сервисов видео-конференций и других средств, доступных на карантине.
Шоу будет состоять из шести 15-минутных серий. Первый выйдет на BBC One уже в июне.
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