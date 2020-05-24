Актеры Дэвид Теннант и Майкл Шин, известные по сериалу "Благие знамения", снимутся в новом комедийном проекте телеканала BBC One.

Об этом сообщает издание Variety.

В сериале также появятся супруги актеров Джорджия Теннант и Анна Лундберг.

Мини-сериал будет называться Staged и расскажет о британских театральных актерах, которые остались без работы из-за карантина, и вынуждены продолжать репетиции в условиях самоизоляции.

Снимать проект актеры будут с помощью сервисов видео-конференций и других средств, доступных на карантине.

Шоу будет состоять из шести 15-минутных серий. Первый выйдет на BBC One уже в июне.