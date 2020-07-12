В Индии заразились коронавирусом известные актеры - Амитабх Баччан и его сын Абхишек Баччан.

Об этом Амитабх Баччан написал в своем Twitter.

“Мой тест на COVID положительный, переведен в больницу… Всех, кто оказывался в непосредственной близости от меня за последние 10 дней, просьба, пожалуйста, пройти тестирование”, – написал актер.

Позже его сын – актер Абхишек Баччан – также написал, что заразился COVID-19.

“Сегодня и мой отец, и я получили положительный результат теста на COVID-19. Мы оба с легкими симптомами были госпитализированы. Мы проинформировали все необходимые органы, наша семья и персонал проходят тестирование. Я прошу всех сохранять спокойствие и не паниковать”, – сообщил Баччан в Twitter.

Амитабх Баччан – известный актер индийского кино. Он снимался в фильмах “Месть и закон”, “Черный принц Аджуба”, “Миллионер из трущоб”, “Великий Гэтсби” и другие.

Абхишек Баччан также известный актер в Индии и играл с отцом в десятках картин.