“

Коли я приїхав на місце вибуху на Позняках, я був вражений. Мені раніше не доводилось бачити таке на власні очі. Пам'ятаю, як мене шокувало те, що діра була наскрізна.



Я думав про людей в квартирах – що вони робили в цей момент? Хтось спав, хтось збирався кудись іти, хтось вийшов у магазин...



Пізніше я поїхав у ЖК, де видавали квартири постраждалим від вибуху. Хлопцю та його мамі видали квартиру. Коли він зайшов і побачив газову установку, то довго дивився на неї, потім опустив голову. Він був шокований.



На моє запитання, як він почувається, хлопець відповів, що його налякало і навіть образило те, що їм видали квартири з газом".

