“
На акціях під час сутичок найбільше я переживаю за техніку. Ще останнім часом хвилююсь, аби не загорітись від фаєрів :) Траплялось, іскри летіли мені на волосся, на одяг, інші речі і пропалювали тканини. Іскри та дим потрапляють в очі, ну, і перцеві балончики, звичайно, також. Це те, з чим фотокореспондент на акціях зіштовхується дуже часто.
Буває й таке, коли потрапляєш в кордон поліцейських, які намагаються відтиснути натовп кудись. В такі моменти, звісно, переживаєш за камеру. Ну, і, можливо, за ребра :)".