Пожалуй, наиболее очевидной иллюстрацией того, насколько весомое место игры занимают в жизни современного человека, является ситуация с новой PlayStation 5, особенно на фоне успехов ее предшественницы, PlayStation 4, которая собрала едва ли не все возможные награды во всех номинациях.

На момент старта продаж ее популярность оказалась настолько впечатляющей, что даже логистические схемы таких гигантов, как Amazon, оказались не готовы к потоку предзаказов, не говоря уже о меньших ритейлерах. Nike даже выпустила обновленную версию популярных кроссовок Dunk Low и коллекцию одежды, посвященные PlayStation 5, и привлекла к коллаборации Трэвиса Скотта. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что в эти дни PlayStation 5 — более желанна, чем новый iPhone, а люди, которым посчастливилось купить ее до того, как логистика и сайты ритейлеров "сдались" — незаурядные счастливчики!

Во-первых, между датой презентации новой консоли и датой ее официального релиза 19 ноября прошло достаточно времени, чтобы сообщество успело обсудить все слухи о ней.

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Здесь и наличие USB-C на передней панели (уникальная опция на рынке на текущий момент, хотя, казалось бы, уже вот-вот 2021 год), и ощутимый прирост в скорости загрузки игр относительно PS4 (помимо банального удобства, это открывает огромные возможности для разработчиков).

Такому ажиотажу способствовали сразу несколько факторов.

Наиболее очевидно это проявляется в шутерах, где триггеры контроллера по-разному реагируют на тип используемого оружия, однако эта технология работает также и во всех других играх для PlayStation 5. Просто представьте, насколько возрастет масштаб погружения в игровой процесс, когда игрок будет получать тактильный отклик от своих действий!

И если уже зашла речь о погружении в игру, то надо поговорить и о звуке, который делает для этого не меньше, чем картинка на экране. Технология 3D Tempest AudioTech выводит восприятие игры из привычного и не слишком информативного "кольца" (звуки как будто расположены исключительно в горизонтальной плоскости относительно игрока), превосходя даже аудиосхему 7.1.

Если же отбросить мифы и предубеждения, то что же происходит в мире видеоигр на самом деле?

Прежде всего стоит отметить, что видеоигры давно покинули нишу узкопрофильного развлечения для энтузиастов.





Конечно, можно возразить, что эти показатели свидетельствуют лишь о том, что издатели игр и производители комплектующих для гейминга неплохо зарабатывают. Да, не без этого. Однако в той же степени это означает возможность привлекать лучших разработчиков для создания новых проектов, повышения уровня конкуренции за внимание пользователя, что в конечном итоге дает геймерам больший выбор и лучший игровой опыт.

Буквально каждая возрастная, социальная, культурная группа людей может найти в этом мире что-то для себя, так же, как каждый отдельный человек – от олдскульных профи, которые сами пробовали создавать игры на заре их становления, до новичков. По подсчетам, около 2,5 миллиардов людей во всем мире регулярно играют в видеоигры, а ведущие разработчики являются мировыми техногигантами, которые финансируют турниры, ивенты и ряд других социальных мероприятий, не связанных с видеоиграми. Размер современного рынка видеоигр оценивали в 151 миллиард долларов в 2019 году, а к 2025 году ожидается его рост до 256 миллиардов долларов.Конечно, можно возразить, что эти показатели свидетельствуют лишь о том, что издатели игр и производители комплектующих для гейминга неплохо зарабатывают. Да, не без этого. Однако в той же степени это означает возможность привлекать лучших разработчиков для создания новых проектов, повышения уровня конкуренции за внимание пользователя, что в конечном итоге дает геймерам больший выбор и лучший игровой опыт.

А продано было за все время существования более 100 миллионов экземпляров, в результате чего консоль от PlayStation обогнала своих конкурентов, уступая лишь бесспорному чемпиону всех времен – PlayStation 2, которой, кстати, в 2020-м исполнилось 20 лет.

PlayStation 5 стала трендом еще задолго до официальной презентации.

Во-вторых, PlayStation не пошли путем постановки перед игроками выбора – купить более мощную консоль, но дороже, или с урезанной производительностью – но дешевле. PlayStation 5 вышла в двух версиях: Digital Edition и базовая версия с Ultra HD Blu-ray приводом. Кроме наличия привода, больше никаких отличий между ними нет. Официальная цена в Украине составляет 13 499 и 16 799 гривен соответственно.

В-третьих, создавая PlayStation 5, Sony не сделали вид, что "раньше ничего не было" – режим обратной совместимости с играми для PlayStation 4 позволит игрокам продолжить играть в привычные игры уже на новой приставке, а функция общего взаимодействия двух платформ в социальном блоке консолей – расширит комьюнити в новых играх уже на старте существования нового поколения.

Достаточно времени для обсуждений



Одинаково мощные консоли



Обратная совместимость с играми



Вместе со всем этим, новая консоль от PlayStation значительно продвинулась вперед в техническом аспекте, даже на фоне остальных представителей текущего поколения.

Но настоящий прорыв — это новый контроллер DualSense с функцией тактильной обратной связи и динамическими эффектами триггеров, который подстраивается под игровую ситуацию.

Приятный бонус – новый геймпад также получил увеличенную батарею, и заряжаться она будет также через USB-C, вместо морально устаревшего Micro-USB.

Имея пару совместимых стереонаушников (да, Sony не ограничила эту возможность для владельцев специальной гарнитуры), вы сможете услышать звук из той точки, из которой он исходит в игре, вместо двухмерного направления "примерно там", как это было раньше.