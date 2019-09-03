Генпрокурор – це на 100% моя людина. Ця фраза зі спілкування Володимира Зеленського з Трампом стала мемом, але не врятувала Руслана Рябошапку від звільнення. Незважаючи на те, що заради президента той підписався під сумнівною справою Шеремета і звільненням «беркутів» його звільнили, бо «весна прийшла», а посадок нема. Втім, певна кулуарна інтрига в питанні генпрокурора була і лишається.