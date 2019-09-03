Генпрокурор – це на 100% моя людина. Ця фраза зі спілкування Володимира Зеленського з Трампом стала мемом, але не врятувала Руслана Рябошапку від звільнення. Незважаючи на те, що заради президента той підписався під сумнівною справою Шеремета і звільненням «беркутів» його звільнили, бо «весна прийшла», а посадок нема. Втім, певна кулуарна інтрига в питанні генпрокурора була і лишається.
Коронавірус COVID-19 продовжує поширюватися по території світу. Найбільше захворюваних, як і раніше, зафіксовано на території Китаю. В Україні поки що тільки один підтверджений випадок зараження коронавірусної інфекції.
На Донбасі з початку доби, 5 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовий отримав поранення, ще двоє - бойові травми.
Те, як голосують деякі представники нинішньої правлячої політсили, викликає у мене неабияке занепокоєння їх психічним станом. Чи здатні вони адекватно сприймати реальність?
Генпрокурор – це на 100% моя людина. Ця фраза зі спілкування Володимира Зеленського з Трампом стала мемом, але не врятувала Руслана Рябошапку від звільнення. Незважаючи на те, що заради президента той підписався під сумнівною справою Шеремета і звільненням «беркутів» його звільнили, бо «весна прийшла», а посадок нема. Втім, певна кулуарна інтрига в питанні генпрокурора була і лишається.Тетяна Ніколаєнко
Верховна Рада призначила новий уряд Дениса Шмигаля. Інтриги, чи отримає Кабмін достатню кількість голосів, не було, проблема була в іншому – в складі уряду, який покликаний врятувати економіку від кризи, майже повністю відсутній економічний блок. В день голосування виявилось, що міністри промисловості та економіки в уряд іти не хочуть. Так само, як і Милованов займатись "аграркою".Тетяна Ніколаєнко
У середу Верховна Рада має замінити уряд Олексія Гончарука на команду Дениса Шмигаля. У вівторок президент запропонував фракції замінити більше половини уряду. Слідом за Гончаруком свою посаду може втратити Генпрокурор Руслан Рябошапка. Таким чином, високопосадовці, які отримали свої посади завдяки екс-голові Офісу президента Андрію Богдану, вслід за ним втрачають посади. А Володимир Зеленський, схоже, остаточно відмовляється від своєї виборчої концепції нових облич.Тетяна Ніколаєнко
Не завжди потрібно міняти комфорт, спокій і безпеку на "демократичний цінник". Cлід лише уважніше придивитися до того, що пропонує вам забудовник.
Генпрокурор – це на 100% моя людина. Ця фраза зі спілкування Володимира Зеленського з Трампом стала мемом, але не врятувала Руслана Рябошапку від звільнення. Незважаючи на те, що заради президента той підписався під сумнівною справою Шеремета і звільненням «беркутів» його звільнили, бо «весна прийшла», а посадок нема. Втім, певна кулуарна інтрига в питанні генпрокурора була і лишається.
Те, як голосують деякі представники нинішньої правлячої політсили, викликає у мене неабияке занепокоєння їх психічним станом. Чи здатні вони адекватно сприймати реальність?
Свою рекордну довіру і рекордну підтримку президент Зеленський міг використовувати для демонтажу олігархічної системи. Спираючись на українців, чиїм народним президентом він нібито став. Замість цього він вирішив зіграти у більш звичному для себе амплуа — стати частиною олігархічної танцпідтримки.
Верховна Рада призначила новий уряд Дениса Шмигаля. Інтриги, чи отримає Кабмін достатню кількість голосів, не було, проблема була в іншому – в складі уряду, який покликаний врятувати економіку від кризи, майже повністю відсутній економічний блок. В день голосування виявилось, що міністри промисловості та економіки в уряд іти не хочуть. Так само, як і Милованов займатись "аграркою".
У середу Верховна Рада має замінити уряд Олексія Гончарука на команду Дениса Шмигаля. У вівторок президент запропонував фракції замінити більше половини уряду. Слідом за Гончаруком свою посаду може втратити Генпрокурор Руслан Рябошапка. Таким чином, високопосадовці, які отримали свої посади завдяки екс-голові Офісу президента Андрію Богдану, вслід за ним втрачають посади. А Володимир Зеленський, схоже, остаточно відмовляється від своєї виборчої концепції нових облич.
Особистий конфлікт з Фельдманом Кернес заперечує, але депутат вже заявив про намір піти у мери Харкова.