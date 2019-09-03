11:05 IT-директор «Дарниці» визнаний кращим в Україні
10:51 «Квартал 95» випустив шоу «ЧистоNews» українською мовою
10:35 Новий очільник МОЗ Ємець буде суміщати посаду з лікарською практикою
09:59 У США не вистачає тест-систем для діагностики коронавіруса
09:48 У Нью-Йорку на домашньому карантині знаходяться понад 2700 осіб через коронавірус
09:39 В ЄС представили стратегію гендерної рівності на п’ять років
08:44 Водопостачання в Крим: очільник Кабміну Шмигаль відмовився від своїх слів
02:09 Twitter почав тестувати аналог «Сторіс» в Instagram
02:02 Сотня жителів Полтави зібралася під рестораном, де Зеленський вечеряв з послами G7
01:21 У Мережі з’явилося фото нового Бетмобіля
00:59 Індексація пенсій буде в цьому році — Шмигаль
00:37 Через фундаментальну незгоду: Бородянський пояснив, чому відмовився очолювати Мінкультури
00:18 Міністрів добиратимуть, поки парламент заблокований законом про землю — Шмигаль

05 березня

23:39 Дубілету знайдуть місце в новому уряді — Шмигаль
23:26 У Донецькій області шпиталізували жінку з підозрою на коронавірус
23:09 Бойовики обстріляли ділянку розведення в Петрівському
22:58 Шварценеггер подав до суду на $10 млн на компанію з Росії
22:32 У новому переліку на обмін полоненими понад 200 прізвищ — Зеленський
22:13 Уоррен офіційно оголосила про вихід з президентських перегонів
21:52 Посли G7 приїхали до Полтави для зустрічі з Зеленським
21:34 Зеленський терміново викликав Криклія до Полтави через проблеми на вагонобудівному заводі
21:16 У «Голосі» заявили, що в залі Ради перебувають депутати-«путінята
21:04 Коронавірус в Україні: в Чернівцях ввели карантин та скасовують масові заходи
20:24 Туреччина та Росія домовилися про припинення вогню в Ідлібі
20:08 Як припинити торкатися обличчя
20:00 Данілов стверджує, що «люди зі щепленням від кору майже не хворіють на коронавірус»
19:58 Вчені зафіксували найтеплішу зиму в історії Європи
19:32 Прем’єра Шмигаля розкритикували за заяви про «експансію жінок» в Уряді
19:22 Данілов: Витік коронавірусу стався із закритої лабораторії в Ухані
Бунт, якого не сталося – як «Слуги» поплакались в чатиках і звільнили Рябошапку

Генпрокурор – це на 100% моя людина. Ця фраза зі спілкування Володимира Зеленського з Трампом стала мемом, але не врятувала Руслана Рябошапку від звільнення. Незважаючи на те, що заради президента той підписався під сумнівною справою Шеремета і звільненням «беркутів» його звільнили, бо «весна прийшла», а посадок нема. Втім, певна кулуарна інтрига в питанні генпрокурора була і лишається.

Думки 6 Бер, 01:33
Коронавірус COVID-19: що відомо на 6 березня

Коронавірус COVID-19 продовжує поширюватися по території світу. Найбільше захворюваних, як і раніше, зафіксовано на території Китаю. В Україні поки що тільки один підтверджений випадок зараження коронавірусної інфекції.

Новини 6 Бер, 08:02
На Донбасі поранено троє військових

На Донбасі з початку доби, 5 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовий отримав поранення, ще двоє - бойові травми.

Новини 5 Бер, 22:43
Ігор Луценко
Політичне слабоумство

Те, як голосують деякі представники нинішньої правлячої політсили, викликає у мене неабияке занепокоєння їх психічним станом. Чи здатні вони адекватно сприймати реальність?

Думки 5 Бер, 22:29

Бунт, якого не сталося – як «Слуги» поплакались в чатиках і звільнили Рябошапку

Генпрокурор – це на 100% моя людина. Ця фраза зі спілкування Володимира Зеленського з Трампом стала мемом, але не врятувала Руслана Рябошапку від звільнення. Незважаючи на те, що заради президента той підписався під сумнівною справою Шеремета і звільненням «беркутів» його звільнили, бо «весна прийшла», а посадок нема. Втім, певна кулуарна інтрига в питанні генпрокурора була і лишається.

Тетяна Ніколаєнко
Думки 6 Бер, 01:33

Врятувати економіку без економічного блоку – як Зеленський за ніч втратив пів Кабміна

Верховна Рада призначила новий уряд Дениса Шмигаля. Інтриги, чи отримає Кабмін достатню кількість голосів, не було, проблема була в іншому – в складі уряду, який покликаний врятувати економіку від кризи, майже повністю відсутній економічний блок. В день голосування виявилось, що міністри промисловості та економіки в уряд іти не хочуть. Так само, як і Милованов займатись "аграркою".

Тетяна Ніколаєнко
Думки 5 Бер, 09:28

Нові обличчя на вихід, старі на вхід: як Зеленський адаптується до реалій президентства

У середу Верховна Рада має замінити уряд Олексія Гончарука на команду Дениса Шмигаля. У вівторок президент запропонував фракції замінити більше половини уряду. Слідом за Гончаруком свою посаду може втратити Генпрокурор Руслан Рябошапка. Таким чином, високопосадовці, які отримали свої посади завдяки екс-голові Офісу президента Андрію Богдану, вслід за ним втрачають посади. А Володимир Зеленський, схоже, остаточно відмовляється від своєї виборчої концепції нових облич.

Тетяна Ніколаєнко
Думки 4 Бер, 07:57

Спецпроект

Комфорт не за всі гроші світу. На що звернути увагу, обираючи житло економ-класу?

Не завжди потрібно міняти комфорт, спокій і безпеку на "демократичний цінник". Cлід лише уважніше придивитися до того, що пропонує вам забудовник.

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Тетяна Ніколаєнко
Головний редактор bykvu.com
Бунт, якого не сталося – як «Слуги» поплакались в чатиках і звільнили Рябошапку

Генпрокурор – це на 100% моя людина. Ця фраза зі спілкування Володимира Зеленського з Трампом стала мемом, але не врятувала Руслана Рябошапку від звільнення. Незважаючи на те, що заради президента той підписався під сумнівною справою Шеремета і звільненням «беркутів» його звільнили, бо «весна прийшла», а посадок нема. Втім, певна кулуарна інтрига в питанні генпрокурора була і лишається.

6 Бер, 01:33
Ігор Луценко
Народний депутат VIII скликання
Політичне слабоумство

Те, як голосують деякі представники нинішньої правлячої політсили, викликає у мене неабияке занепокоєння їх психічним станом. Чи здатні вони адекватно сприймати реальність?

5 Бер, 22:29
Сергій Висоцький
Народний депутат VIII скликання
Одноразовий президент: від убивці рейтингів до друга олігархів

Свою рекордну довіру і рекордну підтримку президент Зеленський міг використовувати для демонтажу олігархічної системи. Спираючись на українців, чиїм народним президентом він нібито став. Замість цього він вирішив зіграти у більш звичному для себе амплуа — стати частиною олігархічної танцпідтримки.

5 Бер, 16:06
Тетяна Ніколаєнко
Головний редактор bykvu.com
Врятувати економіку без економічного блоку – як Зеленський за ніч втратив пів Кабміна

Верховна Рада призначила новий уряд Дениса Шмигаля. Інтриги, чи отримає Кабмін достатню кількість голосів, не було, проблема була в іншому – в складі уряду, який покликаний врятувати економіку від кризи, майже повністю відсутній економічний блок. В день голосування виявилось, що міністри промисловості та економіки в уряд іти не хочуть. Так само, як і Милованов займатись "аграркою".

5 Бер, 09:28
Тетяна Ніколаєнко
Головний редактор bykvu.com
Нові обличчя на вихід, старі на вхід: як Зеленський адаптується до реалій президентства

У середу Верховна Рада має замінити уряд Олексія Гончарука на команду Дениса Шмигаля. У вівторок президент запропонував фракції замінити більше половини уряду. Слідом за Гончаруком свою посаду може втратити Генпрокурор Руслан Рябошапка. Таким чином, високопосадовці, які отримали свої посади завдяки екс-голові Офісу президента Андрію Богдану, вслід за ним втрачають посади. А Володимир Зеленський, схоже, остаточно відмовляється від своєї виборчої концепції нових облич.

4 Бер, 07:57
Сергій Бобок
журналіст
Барабашово, дорога і вибори мера Харкова: у чому конфлікт Кернеса і Фельдмана

Особистий конфлікт з Фельдманом Кернес заперечує, але депутат вже заявив про намір піти у мери Харкова.

3 Бер, 14:37

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Грета Тунберг виступила на 30-тисячному кліматичному мітингу в Брістолі
29 Лют, 12:35

Ураган в Одеській області: повалено 150 дерев, вітер зриває покрівлі з будинків

24 Лют, 18:34
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У Києві пройшов марш пам'яті Героя Небесної сотні Михайла Жизневського

26 Січ, 19:16
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У «Борисполі» почалася церемонія прощання із загиблими українцями рейсу МАУ

19 Січ, 13:20
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Рукостискання і обійми Зеленського: як зустрічали звільнених з полону українців

29 Гру, 23:40
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Американський каскадер пройшовся по канату над жерлом вулкана
5 Бер, 17:01
Опубліковано трейлер фільму «Вусатий Фанк» про українську поп-музику
4 Бер, 01:19
МОЗ В'єтнаму випустив веселий кліп про коронавірус
4 Бер, 00:25
BMW показала концептуальний седан i4
3 Бер, 11:47
Тейлор Свіфт стала чоловіком в новому кліпі
2 Бер, 00:51
Опубліковано перший трейлер ремейка хоррора «Кендімен»
1 Бер, 23:52

Всі публікації

Тетяна Ніколаєнко
Головний редактор bykvu.com
Читати

Бунт, якого не сталося – як «Слуги» поплакались в чатиках і звільнили Рябошапку
Думки 6 Бер, 01:33
Ігор Луценко
Народний депутат VIII скликання
Читати

Політичне слабоумство
Думки 5 Бер, 22:29

Рада відправила генпрокурора Рябошапку у відставку
Новини 5 Бер, 19:49
Ексклюзив

«Слуга народу» написав пояснювальну Арахамії, чому не голосував за Кабмін. ФОТО
Новини 5 Бер, 17:44
Сергій Висоцький
Народний депутат VIII скликання
Читати

Одноразовий президент: від убивці рейтингів до друга олігархів
Думки 5 Бер, 16:06
Тетяна Ніколаєнко
Головний редактор bykvu.com
Читати

Врятувати економіку без економічного блоку – як Зеленський за ніч втратив пів Кабміна
Думки 5 Бер, 09:28

Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну
Новини 4 Бер, 19:41
Тетяна Ніколаєнко
Головний редактор bykvu.com
Читати

Нові обличчя на вихід, старі на вхід: як Зеленський адаптується до реалій президентства
Думки 4 Бер, 07:57
Сергій Бобок
журналіст
Читати

Барабашово, дорога і вибори мера Харкова: у чому конфлікт Кернеса і Фельдмана
Думки 3 Бер, 14:37
Євген Чайка
Читати

Страх і ненависть у Золотому: як живе зона розведення під обстрілами
Думки 2 Бер, 06:00
Антон Семиженко
журналіст
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Блокпости, робота з дому й букети із медичних масок: чим живе сьогоднішній Китай
Думки 28 Лют, 18:00
Сергій Висоцький
Народний депутат VIII скликання
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Країна кучмізму, що деградував
Думки 28 Лют, 16:56