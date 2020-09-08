Масштаб підкупу під час виборчої кампанії на місцевих виборах буде залежати від реакції з боку правоохоронців.

Про це в інтерв’ю “РБК-Україна” повідомила координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

За її словами, виборці звикли отримувати “подарунки”. При цьому на місцевих виборах такий підкуп працює більш системно, ніж на національних.

“На місцеві вибори йдуть бізнесмени, у когось є плитковий завод, у когось- цукровий, у кого-то пекарня і так далі. Одні кандидати хочуть цим “поділитися” з виборцем. А інші, розуміючи, що гречка програє грошам, можуть вдатися до підкупу у грошовій формі. Це буде, але масштаб залежить від того, як поліція буде діяти на перших етапах”, – сказала Айвазовська.

Експерт додала, що на місцевих виборах вже спостерігається з боку кандидатів роздача продуктових наборів.

“На місцевих виборах це вже все є. У нас є цукор, у нас є цукрова вата, у нас є круасани і шампанське, продуктові набори. Цікаво, що цукор – це специфічна річ для Луганщини. Якщо по всій Україні роздають крупи, олію, консерви, то там саме цукор. Цілі фури з цукром їдуть туди задобрювати виборців. Деякі з них зупиняють, поліція каже, що це “превентивні заходи”, – розповіла Айвазовська.

При цьому зараз розширили список того, що може вважатися підкупом.

“На цих виборах дещо по-іншому підкуп ідентифікується і досліджується, ніж раніше. Підкупом ми можемо називати практично все, що буде передаватися у вигляді матеріальних благ, при використанні назви партії, імені кандидата, його зображення, логотипу”, – зазначила Айвазовська.