Відео опубліковано на YouTube-каналі Netflix.
За сюжетом картини батьки вищевказаного сімейства не особливо піклуються про виховання своїх дітей. Молоді люди створюють хитрий план, щоб відправити егоїстичних батьків у відпустку. Але самостійному життю знову щось заважає: в будинку з’являється няня. Разом з нею герої намагаються втекти від переслідування соціальної служби, а заодно знайти справжню родину.
Прем’єра мультфільму запланована на 22 квітня.
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