Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення північнокорейський державних ЗМІ.
Зазначається, що у КНДР провели нічний військовий парад у Пхеньяні 8 лютого, аби відзначити 75-ту річницю заснування своєї армії. Лідер держави Кім Чен Ин був присутній разом зі своєю дочкою. Саме вона, ймовірно, успадкує диктатурський режим від батька.
На святкуванні продемонстрували міжконтинентальні балістичні ракети. У Пхеньяні їх назвали найбільшим потенціалом ядерного удару Північної Кореї. Такод на параді були тактичні ядерні підрозділи.
Згідно з опублікованими знімками КНДР продемонструвала 11 своїх найбільших міжконтинентальних балістичних ракет Hwasong-17, які мають дальність, достатню для завдавання удару майже в будь-якій точці світу.
- Північна Корея заявила, що Сполучені Штати Америки “підштовхнули напруженість” на Корейському півострові до “крайньої червоної лінії”, відповідаючи на нещодавні обіцянки міністра оборони США Ллойда Остіна розширити спільні військові навчання з Південною Кореєю та посилити ядерне стримування.
- Північна Корея заявила, що навчання Сполучених Штатів Америки і їхніх союзників досягли “крайньої червоної лінії” і загрожують перетворити півострів на “величезний військовий арсенал і більш критичну зону бойових дій”.
- Для Північної Кореї продаж зброї Росії відкриває нові надходження доходів, що може підштовхнути до зростання застійної економіки ізольованої країни. США неодноразово звинувачували КНДР у постачанні зброї та боєприпасів до РФ, яка використовує їх проти України, але Пхеньян відкидав заяви.