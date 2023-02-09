У Північній Кореї провели нічний парад на якому показали найбільшу кількість міжконтинентальних балістичних ракет за всю історію.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення північнокорейський державних ЗМІ.

Зазначається, що у КНДР провели нічний військовий парад у Пхеньяні 8 лютого, аби відзначити 75-ту річницю заснування своєї армії. Лідер держави Кім Чен Ин був присутній разом зі своєю дочкою. Саме вона, ймовірно, успадкує диктатурський режим від батька.

На святкуванні продемонстрували міжконтинентальні балістичні ракети. У Пхеньяні їх назвали найбільшим потенціалом ядерного удару Північної Кореї. Такод на параді були тактичні ядерні підрозділи.

Згідно з опублікованими знімками КНДР продемонструвала 11 своїх найбільших міжконтинентальних балістичних ракет Hwasong-17, які мають дальність, достатню для завдавання удару майже в будь-якій точці світу.