Смачний соковитий мандарин вважається другим за популярністю фруктом після апельсину. Для українців він став символом новорічних свят із "запахом дитинства". Однак, не усі знають, що і м’якоть, і шкірку сонячного плоду визнають надзвичайно поживною.

Про це йдеться у матеріалі видання Healthline.

Універсальні дари природи, котрі смакують у поєднанні з багатьма продуктами, також насичені антиоксидантами, що підтримують імунітет та покращують здоров’я мозку, шкіри та серця.

Далі – 5 значних переваг мандарин.

Високий вміст антиоксидантів

Антиоксиданти захищають організм, нейтралізуючи шкідливий вплив окисного стресу, що спричинений накопиченням вільних радикалів. Шкідливі молекули беруть участь у розвитку багатьох хронічних захворювань.

Мандарин разом із кірками справедливо вважається потужним джерелом антиоксидантів, таких як вітамін С і бета-криптоксантин, а також флавоноїдів.

Антиоксидантна здатність вітаміну С відома своїм сприятливим впливом на здоров’я шкіри та серця, а також властивостями для боротьби з раком. Фахівці пов’язують флавоноїди з численними перевагами для здоров’я, зокрема покращенням захисних функцій мозку та зниженням ризику хронічних захворювань.

Зміцнюють імунітет

Вітамін С у мандаринах допомагає захистити імунну систему від вірусів та бактерій, діючи на Т-клітини, що захищають організм людини.

Згідно з дослідженнями, вітамін впливає на розвиток і функціонування Т-клітин і блокує шляхи, які призводять до їх загибелі. Це допомагає підтримувати здоровий рівень клітин у боротьбі з інфекціями.

Окрім того, вітамін С посилює фагоцити — імунні клітини, які поглинають бактерії та інші шкідливі сполуки — і знищують мікроби.

Корисна властивість також зменшує тяжкість алергічних реакцій — якість, котру приписують гесперидину та нарингеніну, антиоксидантам, присутнім у шкірці мандарина.

Підтримують здоров’я мозку

Вітамін С і нобілетин, що присутні у мандарині, можуть захистити від хронічних захворювань мозку, таких як шизофренія, хвороба Альцгеймера та хвороба Паркінсона.

Відповідно до досліджень, антиоксидатни зменшують вплив вільних радикалів на розвиток зазначених хвороб. Зокрема, нобілетин захищає клітини мозку від накопичення бета-амілоїду та токсичності, а також захищає клітини мозку від пошкодження.

Покращують якість шкіри

Збагачення раціону цим фруктом сприятиме здоров’ю шкіри завдяки впливу вітаміну С на вироблення колагену. Колаген є найпоширенішим білком в організмі людини. Він надає структуру, міцність і стабільність сполучним тканинам.

З віком кількість колагену в організмі зменшується. Однак вітамін С сприяє синтезу білку, що покращує загоєння ран і зменшує ознаки старіння шкіри.

Щобільше, антиоксидантні властивості фрукту зменшують ознаки старіння, сповільнюючи пошкодження шкіри, викликане впливом вільних радикалів.

Підтримують здоров’я серця

Антиоксиданти в мандаринах, такі як вітамін С, тангеретин і нобілетин, можуть сприяти здоров’ю серця.

Згідно з результатами досліджень, вітамін С зменшує фактори ризику серцево-судинних захворювань, знижуючи кров’яний тиск і агрегацію тромбоцитів, покращуючи функцію кровоносних судин і знижуючи рівень тригліцеридів і “поганого” холестерину в крові.

Своєю чергою, тангеретин та нобілетин допомагають знизити рівень загального холестерину і тригліцеридів, що зменшує ризик атеросклерозу — звуження артерій, викликаного накопиченням бляшок.

Та окрім значних переваг для здоров’я організму людини, мандарин також є універсальним інгредієнтом для більшості зимових десертів, котрим із задоволенням ласують дорослі та діти, отримуючи потужний заряд енергії та бадьорості.

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