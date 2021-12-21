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Власники собак мають знижений рівень депресії та тривоги під час пандемії – вчені про результати дослідження

Власники собак мають значно нижчий рівень депресії та стресу під час пандемії COVID-19, ніж інші. Домашні улюбленці допомагають у боротьбі із тривожним станом та покращають психологічне здоров'я своїх господарів.

Вівторок, 21 грудня 2021, 22:34

Про це йдеться в опублікованому дослідженні міжнародного наукового журналу PLOS ONE.

У дослідженні взяли участь 768 власників собак та 767 потенційних господарів пухнастих. Їм запропонували оцінити власний рівень депресії, тривожності та щастя.

Встановлено, що ті, хто взаємодіє принаймні з однією собакою почуваються психологічно значно краще під час пандемії.

Власники собак у порівнянні з потенційними власниками собак повідомили про нижчий показник депресії, відчуття більшої соціальної підтримки та тісніший зв’язок із домашніми тваринами.

Близько 70% власників собак і 65% потенційних власників собак повідомили, що під час пандемії отримали високу соціальну підтримку з боку сім’ї та друзів.

При цьому, 58% респондентів повідомили, що їхні собаки допомагали впоратися з тривогою; 57% повідомили, що їхні собаки допомагали з депресією; 72% власників домашніх тварин вказали, що вони “не змогли б пережити” пандемію без свого вихованця; 87% людей вказали, що їх тварина допомагала емоційно впоратися з пандемією; 91% повідомили, що домашні тварини були значним джерелом емоційної підтримки; і 94% сказали, що їх тварина позитивно вплинула на їх сім’ю.

Дослідники зробили висновок, що наявність собаки забезпечило сильніше почуття соціальної підтримки. Своєю чергою, це допомогло нівелювати частину негативних психологічних наслідків.

“Безумовно, пандемія негативно вплинула на різні групи населення і наші результати свідчать про те, що власники домашніх тварин і потенційні власники тварин також постраждали. Проте, наші результати показують, що власники домашніх собак були значно менше схильні до депресії, ніж ті, хто не має домашніх тварин”, – резюмували у дослідженні.

  • У The Washington Post психологиня Єлена Кечманович розповіла як боротись із проявами депресії під час зимових свят. Вона зазначила, що людство вступає у другий цикл свят в часи пандемії уже морально виснаженими. Хтось бореться зі стресом і тривогою, пов’язаними з сімейними посиденьками, виснажливою підготовкою, подорожами та купівлею подарунків. Хтось також описує часті головні болі, проблеми зі сном, а також важкість через те, що мусять їсти та пити більше, ніж хотілось би.
  • Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, за час пандемії у світі зросла кількість людей з психологічними проблемами. Зокрема, збільшилась частота панічних атак серед тих, хто ними страждає та тих, хто переніс коронавірус, на фоні страху знову ним заразитися.
  • Відповідно до результатів дослідження соціологічної групи “Рейтинг” 31% українців вважають, що 2022 буде кращим ніж попередній, ще третина думають, що нічого не зміниться. Також стільки ж вважають, що наступний рік буде гіршим, ніж 2021 – певно, вони, якраз, і не є власниками собак.
  • #Букви також розвінчували міфи стосовно страхів людей перед щепленнями, детальніше читайте в матеріалі.
Теги: COVID-19, власники собак, наслідки пандемії, психологічний стан

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