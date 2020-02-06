Про це заявив адвокат телеканалу під час засідання комітету ВР з питань свободи слова, трансляція велася на Facebook-сторінці агентства УНН.
“Є офіційна позиція телеканалу з цієї ситуації. Ми вважаємо, що це викликано тим, що телеканал, зокрема цей проект, займається викривальною діяльністю, яка є актуальною, яка зазвичай становить суспільний інтерес і досить часто використовується для того, щоб розкривати інші злочини. Але замість того, щоб працівники силових структур розслідували ті матеріали, які ми збираємо, вони зробили ухил, щоб перешкодити цьому збору. Тому що це звичайно пов’язано більшою мірою з діяльністю влади”, – сказав адвокат.
За його словами, були порушення процесуального законодавства.
“Ми будемо використовувати цю дію в рамках судового спору, в рамках оскарження певних дій представників органів влади … Були незаконно вилучено дві комп’ютерні системи, де зберігалася інформація. Адже кримінально-процесуальний кодекс України встановлює обов’язок копіювати таку інформацію, а не вилучати . Вони (СБУ – ред.) посилаються на постанову суду. Однак, якщо ми подивимося на ухвалу суду, по-перше ми вважаємо, що це рішення є невмотивованим і будемо від себе оскаржити ці дії, оскаржувати ці рішення в рамках КПК”, – зазначив адвокат.
Як відомо, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуками в будівлю по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроєкту “Гроші” телеканалу “1+1”.
У Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі “1+1” пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Йдеться про прослуховування засідання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.
Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Ткаченко на зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським визнав, що записи прослушки Прем’єра Олексія Гончарука були на комп’ютерах телеканалу “1+1”.
Метадані аудіофайлу прослуховування Прем’єра Олексія Гончарука містять прізвище журналіста телеканалу “1+1” Євгена Куксіна. Файл все ще знаходиться на Telegram-каналі “слуги народу” Олександра Дубінського.
- Раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі виклали запис, на якому нібито Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Після оприлюднення скандальних аудіозаписів прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському. 17 січня Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає Уряду “шанс”, але з певними умовами.