Адвокати телеканалу "1 + 1" будуть оскаржувати в суді дії працівників Служби безпеки України під час обшуку телеканалу.

Про це заявив адвокат телеканалу під час засідання комітету ВР з питань свободи слова, трансляція велася на Facebook-сторінці агентства УНН.

“Є офіційна позиція телеканалу з цієї ситуації. Ми вважаємо, що це викликано тим, що телеканал, зокрема цей проект, займається викривальною діяльністю, яка є актуальною, яка зазвичай становить суспільний інтерес і досить часто використовується для того, щоб розкривати інші злочини. Але замість того, щоб працівники силових структур розслідували ті матеріали, які ми збираємо, вони зробили ухил, щоб перешкодити цьому збору. Тому що це звичайно пов’язано більшою мірою з діяльністю влади”, – сказав адвокат.

За його словами, були порушення процесуального законодавства.

“Ми будемо використовувати цю дію в рамках судового спору, в рамках оскарження певних дій представників органів влади … Були незаконно вилучено дві комп’ютерні системи, де зберігалася інформація. Адже кримінально-процесуальний кодекс України встановлює обов’язок копіювати таку інформацію, а не вилучати . Вони (СБУ – ред.) посилаються на постанову суду. Однак, якщо ми подивимося на ухвалу суду, по-перше ми вважаємо, що це рішення є невмотивованим і будемо від себе оскаржити ці дії, оскаржувати ці рішення в рамках КПК”, – зазначив адвокат.

Як відомо, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України прийшла з обшуками в будівлю по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроєкту “Гроші” телеканалу “1+1”.

У Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі “1+1” пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Йдеться про прослуховування засідання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Ткаченко на зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським визнав, що записи прослушки Прем’єра Олексія Гончарука були на комп’ютерах телеканалу “1+1”.