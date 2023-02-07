Проєкт буде спрямований на популяризацію української мови та культури, викорінення російського контенту з медіаполя та формування звички спілкуватися як вдома, так і в інших сферах життя українською. Проєкт буде реалізовуватися протягом 2023 року разом з WAW: альтернативне медіа та за підтримки МКІП.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Зазначено, що проєкт був запланований на весну 2022 року та навіть презентований в лютому 2022-го. Проте початок повномасштабної війни відкоригував плани, акцент змістився на протидію РФ на інформаційному фронті, і всі зусилля були спрямовані в цей напрям роботи.

Однак актуальність проєкту, який популяризуватиме українську мову, допомагатиме викорінювати російський контент з нашого медіаполя – тільки зросла. Допрацювавши ініціативу, 1+1 media залучили до партнерства МКІП та WAW.

“Проєкт в різних форматах буде реалізовуватися як на телевізійних майданчиках холдингу та партнерів, так і в Digital-сегменті – на інформаційних ресурсах групи, у соціальних мережах та на платформах. Зокрема, “Плюсуй українську” передбачає серію інтерв’ю на сайті телеканалу 1+1 зі справжніми народними амбасадорами української мови – відомими акторами, музикантами, блогерами, волонтерами, військовими та іншими персоналіями, які власним прикладом заохочують суспільство споживати якісний українськомовний контент та надихають переходити на українську мову”, – пояснюють в МКІП.

Наголошено, що також створюватиметься актуальний освітній контент, що стосується необхідності вивчення української мови для різних аудиторій, в тому числі дітей.

Крім того, ще одне важливе завдання, над яким зосередиться команда проєкту – це масштабування українськомовного середовища в контексті соціальних мереж. “Плюсуй українську” популяризуватиме українських контентмейкерів та діячів, які формують нову українську культуру та руйнують будь-які міфи, насаджені ринком РФ про те, що “український контент не може бути настільки популярним в YouTube, як російський”, що “жарти українською не смішні” тощо.

За словами міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, поява таких проєктів, як “Плюсуй українську” – це важливий інструмент у протидії наративам, які кремлівський режим продовжує активно поширювати світом досі, особливо зосереджуючись на українських територіях, які тимчасово окуповані ворогом.

“Уже неодноразово ми переконувалися, що мова – це наш кордон, наша безпека. Невипадково перші кроки окупантів на захоплених територіях – це тотальна русифікація населення, заміна вивісок з назвами міст та вулиць на російські аналоги, популяризація пропагандистського телебачення. Тому наше завдання – перемогти ворога і на передовій, і на культурному фронті також”, – зазначив він.

Також щодватижні в YouTube, Instagram, Facebook та на телебаченні публікуватимуться відео, розроблені в межах проєкту командою WAW: альтернативне медіа на актуальні теми: про лінгвоцид, який чинила Росія проти України століттями, про культурну експансію РФ, про те, як перегляд чи прослуховування російського контенту допомагає російській армії у цій великій війні тощо.