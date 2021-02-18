Covid-19 Україна

оновлено 18.02.2021 о 19:01

Всього:

1287141 (+6237)

Хворіють:

128169 (+6237)

Вилікувались:

1134120 (+5225)

Померло:

24852 (+163)

20:11 Журнал Time назвав найперспективніших зірок 2021 року
20:04 У Техасі подав у відставку мер, який написав: «Тільки сильні виживуть» під час смертельної зимової бурі
19:43 Тім Бертон зніме для Netflix серіал про Венсдей Аддамс
19:31 «Укрзалізниця» призначила вісім нових поїздів до 8 березня
19:22 Facebook позначатиме повідомлення про зміну клімату, але поки що лише у Великій Британії
19:11 Кортні Кокс виконала культову пісню з серіалу «Друзі» на піаніно: відео
18:41 «1+1 media» заявив, що не має інформації про перевірку телеканалу з боку СБУ
18:33 Демі Ловато перенесла три інсульти і серцевий напад після передозування
Ексклюзив
17:50 «Закон не проїде»: як «слуги народу» пільги для «євробляхерів» обговорювали, – фото
Ексклюзив
17:45 У Києві відкрився фестиваль гігантських китайських ліхтарів: яскраві фото
Партнерський матеріал
17:05 Над ВДНГ у Києві відбудеться найбільший у Європі зимовий фестиваль повітряних куль
16:41 У Фінляндії виявили новий штам COVID-19
Ексклюзив
16:39 У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні: фото
16:36 У Великій Британії добровольців навмисно інфікують коронавірусом для досліджень
16:26 Новою очільницею оргкомітету Олімпіади в Токіо стане колишня спортсменка Сейко Хасімото
15:57 «Маккабі» – «Шахтар»: де і коли дивитися онлайн-трансляцію матчу
15:48 Фінансова війна: на лідера Reddit-інвесторів подали до суду
Ексклюзив
15:08 Майданівський підрозділ ДБР заявив, що не отримував справу Тетяни Чорновол
Ексклюзив
14:36 СБУ вперше чує про перевірку бенефіціарів «1+1»
Ексклюзив
14:35 Епізоди щодо розстрілів на Майдані 20 лютого розслідувано найкраще, – ДБР
13:48 Правляча партія Японії дозволила жінкам бути присутніми на засіданні, за умови, що вони будуть мовчати
13:28 Вартість Bitcoin вперше сягнула $52,5 тисячі
13:25 Порошенко у річницю розстрілів на Майдані: Зараз до влади в Україні повернувся Антимайдан
12:37 Голова Міграційної служби та його наречена «дівчина з песиком з Уханю» напівголими скакали на снігу
12:32 Як змінювався рівень бідності в Україні за майже 20 років

«1+1 media» заявив, що не має інформації про перевірку телеканалу з боку СБУ

Медіахолдинг "1+1 media" заявляє про відсутність будь-яких запитів з боку Служби безпеки України щодо діяльності холдингу.

Четвер, 18 лютого 2021, 18:41

Про це повідомила пресслужба телекомпанії.

В Офісі президента заявили, що Служба безпеки України перевіряє телеканал “1+1”. Зокрема, спецслужба начебто перевіряє вплив бенефіціарів на політику каналу, але в СБУ про це вперше чують.

“В інтерв’ю виданню “РБК-Україна” радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував, що “проводиться комплексна перевірка щодо “1+1″, зокрема СБУ”. Група “1+1 media” заявляє, що ця інформація компанії невідома. Медіахолдинг не отримував запитів з боку СБУ і не має жодних даних стосовно цієї “перевірки”, – наголошують у пресслужбі медіахолдингу.

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю РБК-Україна повідомив, що у спецслужбі хочуть перевірити, хто має вплив на інформаційну політику телеканалу.

“Проводиться комплексна перевірка щодо “1+1″, в тому числі СБУ, у зв’язку з обов’язковим розкриттям основних бенефіціарів телемовників. Вони повинні перевірити, хто є бенефіціаром, який вплив на управління виявляється, умовно кажучи, який вплив на інформаційну політику з певним пакетом акцій…”, – заявив Подоляк.

Як повідомлялося, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року. Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційної платформи — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“. Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення перестали транслювати ці телеканали.

  • 11 лютого Верховний Суд України погодився розглянути позов, у якому оскаржується указ президента про запровадження санкцій проти нардепа від “ОПЗЖ” Тараса Козака та телеканалів “112 Україна”, NewsOne і ZIK, які йому належать.
Теги: Офіс Президента, 1+1, СБУ

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook