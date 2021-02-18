«1+1 media» заявив, що не має інформації про перевірку телеканалу з боку СБУ

Про це повідомила пресслужба телекомпанії.

В Офісі президента заявили, що Служба безпеки України перевіряє телеканал “1+1”. Зокрема, спецслужба начебто перевіряє вплив бенефіціарів на політику каналу, але в СБУ про це вперше чують.

“В інтерв’ю виданню “РБК-Україна” радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував, що “проводиться комплексна перевірка щодо “1+1″, зокрема СБУ”. Група “1+1 media” заявляє, що ця інформація компанії невідома. Медіахолдинг не отримував запитів з боку СБУ і не має жодних даних стосовно цієї “перевірки”, – наголошують у пресслужбі медіахолдингу.

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю РБК-Україна повідомив, що у спецслужбі хочуть перевірити, хто має вплив на інформаційну політику телеканалу.

“Проводиться комплексна перевірка щодо “1+1″, в тому числі СБУ, у зв’язку з обов’язковим розкриттям основних бенефіціарів телемовників. Вони повинні перевірити, хто є бенефіціаром, який вплив на управління виявляється, умовно кажучи, який вплив на інформаційну політику з певним пакетом акцій…”, – заявив Подоляк.

Як повідомлялося, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року. Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційної платформи — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“. Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення перестали транслювати ці телеканали.