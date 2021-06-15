Про це йдеться в заяві телеканалу на сайті ТСН.

Нагадаємо, партія “Європейська Солідарність” оголосила бойкот телеканалу “1+1” через маніпуляції, сексизм, поширення проросійських меседжів та медіакілерство.

“1+1” не має наміру перепрошувати за чесне та об’єктивне викладення подій і неупереджену позицію, яка пролунала в ефірі програми. Натомість вимагає вибачень від членів “Європейської Солідарності”, які образили присутніх на ефірі гостей – воїнів АТО та волонтерів – назвавши їх “чорними політтехнологами”. Як і йдеться у заяві “Європейської солідарності”, телеканал “1+1” чекає на офіційне звернення через “відповідні органи” та готовий надати відповіді на всі конструктивні запитання, якщо вони будуть озвучені”, – йдеться в заяві.

“1+1” не розцінює як прояв “сексизму” конструктивну дискусію, яка відбулася в ефірі телеканалу, і натомість вважає за потрібне нагадати про такі випадки у лавах “ЄС”, зокрема з боку лідера партії.

“Якщо у представників згаданої вище фракції є бажання висловити свою позицію та подискутувати щодо актуальних для мільйонів українців тем, а не маніпулювати вкотре громадською думкою і сіяти розбрат – запрошуємо зробити це в ефірі ток-шоу “Право на владу”, куди редакція програми систематично запрошує всі політичні сили, керуючись принципом балансу думок”, – заначали на телеканалі.