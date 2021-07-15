Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала телеканал "1+1" за порушення вимог українського законодавства під час трансляції телесеріалу "Кухня" недержавною мовою на суму понад 70 тисяч грн.

Про це повідомила пресслужба Нацради.

Позапланову безвиїзну перевірку мовнику було призначено на звернення громадянина Максима Ковбика, який скаржився на неправомірну трансляцію в етері телеканалу “1+1” із 13 квітня по 30 травня 2020 року серіалу “Кухня” недержавною мовою.

Моніторинг Національної ради відбувся у період із 27 квітня по 5 травня.

Проаналізувавши надані ліцензіатом документи і пояснення, за результатами перевірки було встановлено, що трансляція серіалу російською мовою з українськими субтитрами є порушенням вимог абзацу другого частини п’ятої статті 10 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.

Тому Національна рада, враховуючи норми статті 72 цього Закону застосувала до мовника санкцію “стягнення штрафу”. Це – 5% суми ліцензійного збору, що для телеканалу “1+1” становить 71 488,95 грн.

Упродовж 30 днів із дня повідомлення Національною радою про ухвалене рішення компанія має сплатити штраф до державного бюджету.

Крім того, Національна рада визнала порушення телеканалом частини першої статті 59 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, оскільки телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватись законодавства України і вимог ліцензії.