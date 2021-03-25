На етер ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" принесли двері Офісу президента, що були пошкоджені під час акції протесту на Банковій 20 березня.

Про це повідомляють #Букви.

Розпочинаючи етер, ведуча Наталія Мосійчук привернула особливу увагу на цей атрибут.

“Мені вартувало великих зусиль притягти сюди оцей атрибут, це атрибут суботніх протестів. Це двері з Офісу президента. Двері з Банкової. І я б не сказала, що це символ протестів, які сталися в суботу, я б сказала, що це жертва протестів, і — дякувати богові — жертва не жива”, — заявила вона.

Стулка дверей із розбитими вікнами та написами фарбою залишалася в студії під час всього етеру. Весь випуск учасники, серед яких активісти та представники влади, запрошені експерти, обговорювали суботні події та намагалися дати їм оцінку.

В якийсь момент співорганізатор акції протесту під Офісом Президента Олексій Ковжун запропонував, що ці двері можна було б виставити на аукціон і гроші спрямувати, приміром, на фінансування судової реформи.

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди й шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України та вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов ;

; представник ГО “Гонор” Олексій Білковський ;

; ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента.

24 березня Печерський райсуд обрав запобіжний захід активісту, лідеру ГО “Невідомий патріот” Євгену Строканю. Його відправили під домашній арешт.

За словами Строканя, поліціянти вистежили його для вручення підозри, коли він рухався від Печерського суду, де відбувалася акція на підтримку іншого фігуранта справи щодо акції під ОПУ — Влада Сорда.

Влада Сорда теж скерували під домашній арешт.