Телеканал "1+1" пов'язує обшуки, які сьогодні проводить СБУ, з діяльністю програми "Гроші". Її ведучим був нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

Про це йдеться в офіційній заяві 1+1 media.

Як повідомлялося раніше, нардеп Олександр Дубинський повідомив, що Служба безпеки України проводить обшуки в приміщеннях телеканалу “1+1” в Києві. Пізніше в спецслужбі підтвердили цю інформацію, не повідомляючи про причини слідчих дій. Сам Дубінський та журналіст Євген Куксін, на робочому місці якого проводяться обшуки, зв’язали їх з розслідуванням справи про так званих “плівках Гончарука”.

У свою чергу 1+1 media заявили, що їм невідомі причини проведення обшуків, але зв’язали їх з діяльністю програми “Гроші”.

“Причини обшуку нам невідомі. Примітно, що за весь час існування незалежної України це перший обшук, який проводиться в 1+1 медіа. Ми можемо тільки припустити, що він пов’язаний з викривальною діяльністю програми. Зазвичай програма “Гроші” є джерелом важливої інформації. Ми обурені та стурбовані тим, що на порушення, які викриває редакція, реакції у більшості випадків немає, натомість журналісти самі стали заручниками своєї викривальної діяльності”, — наголосили журналісти.

На думку журналістів, такі “візити” — “повне порушення журналістської недоторканності і тиск на незалежні засоби масової інформації”. Вони звернулися до голови СБУ Івану Баканова з проханням прокоментувати ситуацію.

“Гроші” — це спецпроєкт телеканалу “1+1”, присвячений викриттю хабарників, розслідуванню економічних зловживань та шахрайських схем.

Олександр Дубінський — колишній журналіст і нардеп 9 скликання – раніше працював головним редактором KyivWeekly. Після звільнення пішов на “1 + 1”. У 2010 році став креативним продюсером департаменту журналістських розслідувань “1 + 1”. У 2014 році – ведучим програми “Гроші”. З 2012 року на каналі “1 + 1” почала виходити програма “Українські сенсації” під його керівництвом.

Раніше журналісти Bihus.info дізналися, що народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський та його сім’я володіють 24 квартирами і 17 автомобілями. За останні п’ять років Дубінський купив 10 автомобілів, сім з яких — “Мерседеси”. Депутат пояснював свій стан “талантом” телеведучого, вартість майна його сім’ї — близько 2,5 мільйона доларів.

“Слуга народу” Олександр Дубінський звинуватив журналіста Дениса Бігус в “заказуху” у відповідь на розслідування про його 24 квартирах, 70 сотках землі, 2 будинках і 17 автомобілях.