1+1 забанив україномовний Youtube-канал «Geek Journal»: у Мережі запустили флешмоб

Співзасновник та ведучий Youtube-каналу “Geek Journal” Олексій Коваленко, більш відомий під псевдонімом Тайлер Андерсон, повідомив, що канал невдовзі буде заблоковано через правило “трьох страйків”.

#Букви розібралися, хто та чому заблокував популярний канал.

Наступ на свободу слова

“Geek Journal” з’явився на відеохостингу Youtube п’ять років тому. Автори каналу публікували україномовні відео про фільми та серіали. Канал входить у топ-10 україномовних каналів з найбільшою кількістю платних підписок на міжнародній платформі Patreon.

Напередодні у Facebook каналу з’явилося повідомлення про те, що ТОВ “1+1 Інтернет” поскаржилося на деякі відео “Geek Journal”. Тому Youtube надіслав власникам три страйки – попередження. Після трьох страйків платформа заблокує канал.

Річ у тому, що 1+1 поскаржився на незаконне використання їхнього контенту, зокрема “ТСН”, серіал “Школа” та “Чорний ворон”. Спірний контент вилучили.

На своїй особистій Facebook-сторінці Коваленко, він же Андерсон, заявив, що 28 січня канал буде остаточно заблоковано. Чоловік заявив, що дії 1+1 – це наступ на свободу слова.

Скарги від медіахолдингу він пов’язує із критикою серіалів 1+1 у недавніх відеороликах. Також Андерсон зазначив, що скарги стали ще частішими після виходу відео під назвою “Історія падіння 1+1. Як втратити все за 30 років?”. Цей відеоролик вже видалено після скарг.

За його словами, канал не порушував політику Youtube, адже діяв згідно з правилами “добросовісного використання” (“fair use”). Використання чужого відеоконтенту в межах обговорення відеопродукту дозволяється. Цікаво, що відомі кіно- та медіакорпорації не реагували на використання їхнього контенту на каналі, навіть коли огляди були критичними.

Блогер зазначив, що скарги від 1+1 подавалися в ручному режимі шляхом перегляду та вишукування спірного контенту у роликах кількарічної давнини.

Ведучий та засновник каналу у розпачі, адже врятувати свій канал навряд чи зможе. Він зазначив, що 1+1 має більший вплив на Youtube. Тому Коваленко створив новий канал та запрошує підписників до перегляду нових відео.

#SaveGeekJournal

Сотні тисяч прихильників каналу не залишилися осторонь. Саме тому в соціальних мережах розпочався глобальний флешмоб з хештегом #SaveGeekJournal.

Користувачі емоційно вимагають, щоб 1+1 припинив тиск на україномовний Youtube-канал. У тисячах публікацій українці позначають 1+1 та чекають пояснень.

Реакція “плюсів”

Хотіли реакцію? Отримуйте. 22 січня 1+1 media зробила заяву “щодо захисту авторського контенту в інтернеті”. У повідомленні йдеться про те, що 1+1 media виступає за захист авторського права та боротьбу з незаконним використанням контенту медіахолдингу на усіх майданчиках.

Блокуванням піратського контенту в Інтернеті займається сервіс SUDUM, який в 1+1 називають власною розробкою.

“Використання контенту 1+1 media, як і інших медіагруп, оглядачами чи блогерами в інтернеті, дозволено лише за попередніх домовленостей з правовласниками. Будь-яке копіювання, трансляція чи поширення контенту без такого дозволу є незаконним і розцінюється як піратство. Принцип fair use, на який посилається автор вищезгаданого каналу, не можна застосувати до каналів з монетизацією та, зокрема, до заблокованих відео, оскільки вони містять рекламну інтеграцію”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що Geek Journal не звернувся по дозвіл на використання контенту 1+1, тому отримав скарги.

Водночас у компанії заявляють, що співпрацюють з іншими відеоблогерами, з якими не виникає спірних моментів щодо використання контенту.

“Своєю чергою, Група 1+1 media відкрита до діалогу з авторами каналу Geek Journal та запрошує команду на зустріч з метою ознайомлення з правилами щодо використання авторського контенту на YouTube та обговорення ситуації, що склалася”, – заявили в 1+1.

31 грудня 2020 року Камінь-Каширський відділ поліції ГУ НП у Волинський області відкрив кримінальне провадження проти виконавчої директорки Інституту масової інформації Оксани Романюк. Зазначається, що провадження порушено за заявою очільника громадської організації “Журналісти проти корупції” Сергія Кота.