Станом на ранок 12 жовтня 2022 року більше ніж 1230 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Водночас 422 дитини загинуло та понад 808 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Втім, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 407, Харківській — 254, Київській — 116, Миколаївській — 76, Чернігівській — 68, Запорізькій — 68, Луганській — 64, Херсонській — 57, Дніпропетровській — 31.

11 жовтня внаслідок обстрілу військами РФ м. Нікополь Дніпропетровської області отримала тяжке поранення у вигляді травматичної ампутації ноги 5-річна дівчинка.

Стало відомо, що 21 березня внаслідок обстрілів ворогом міста Лозова Харківської області отримала тілесні ушкодження 8-річна дівчинка. Також 25 червня через обстріл села Шевченкове Куп’янського району Харківської області зазнав тілесних ушкоджень 8-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2614 закладів освіти. З них 313 зруйновано повністю.