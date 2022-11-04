Побоювання України щодо того, що її війська можуть втратити доступ до інтернет-сервісу Starlink американського винахідника Ілона Маска, збільшилися минулого тижня після того, як 1 300 військових терміналів перестали працювати.

Про це повідомляє CNN.

Термінали, виготовлені приватною ракетною компанією Маска SpaceX, були визнані революційним джерелом зв’язку для української армії, що дозволяє їй воювати та залишатися онлайн навіть за відсутності стільникового зв’язку та інтернет-мережі.

Втім, нещодавно зросла стурбованість щодо надійності SpaceX після того, як виникли дискусії щодо фінансування та збої поблизу лінії фронту.

Відключення торкнулося блоку із 1 300 терміналів, які Україна придбала в березні та використовувала для бойових операцій. Перш ніж термінали повністю відключилися, на початку жовтня Міністерство оборони України звернулося до своїх британських колег із проханням сплатити щомісячний рахунок у розмірі $3,25 мільйона. Британський чиновник сказав, що після обговорень між міністерствами «було вирішено, що військові можливості мають вищий пріоритет».

«Ми підтримуємо низку терміналів, які мають пряме тактичне значення для українських військових у відбитті російського вторгнення», — сказав британський чиновник CNN.

Раніше SpaceX надіслала листа до Пентагону, в якому стверджувала, що витратила майже 100 мільйонів доларів на фінансування Starlink в Україні та що більше не може цього робити.

У листі міститься прохання до міністерства оборони взяти на себе фінансування української армії, яке складатиме десятки мільйонів доларів на місяць.

За словами високопоставленого чиновника оборони у коментарі CNN, переговори між SpaceX та міністерством оборони США тривають, попри на заяву Маска про те, що SpaceX продовжить фінансування.

Нещодавній збій почався 24 жовтня. Джерела CNN описали його як “велику проблему” для українських військових. Термінали відключили через брак фінансування.