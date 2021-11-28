Тисячі людей збирають гроші в Інтернеті для чоловіка з Міссурі (США), який відсидів 43 роки у в'язниці за злочин, якого він не скоював.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство CNN.

62-річний Кевін Стрікленд був звільнений після десятиліть служби у виправному центрі Західного Міссурі в Кемероні, штат Міссурі (США). У 1979 році Стрікленда визнали винним за одним звинуваченням у потрійному вбивстві. Він отримав 50 років довічного ув’язнення без можливості умовно-дострокового звільнення за злочин, до якого, як він стверджував протягом багатьох років, не був причетний.

Старший суддя Джеймс Уелш відхилив усі звинувачення проти Стрікленда. Згідно з Національним реєстром виправдань, цей випадок є найдовшим протиправним ув’язненням в історії Міссурі та одним із найтриваліших у країні.

Проєкт “Невинність Середнього Заходу” створив обліковий запис GoFundMe, щоб допомогти Стріклендові відновити своє життя, оскільки він не має права на допомогу від штату Міссурі.

Згідно з проєктом “Невинність”, у Міссурі лише ті, кого виправдовують шляхом тестування ДНК, мають право на 50 доларів США за день після засудження. Але у Стрікленда ситуація зовсім інакша. Проте, благодійники зуміли назбирати йому значно більшу суму – понад 1,5 млн доларів.

Стрікленд сказав, що дізнався про своє звільнення через новини, які перервали серіал, який він дивився. Перше, що він зробив після звільнення – відвідав могилу матері, яка не дочекалася його повернення. За словами чоловіка, він гірко плакав, згадуючи, яким брудом поливали його матір, коли його засуджували.

Стрікленд не міг спати у першу ніч свободи – йому хотілося повернутися у тісну камеру. Його засудили ще підлітком, і хоч свідок згодом говорила, що помилилася, суд відмовлявся його відпускати. Лиш у 62 роки Кевін Стрікленд вийшов із в’язниці.