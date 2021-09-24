Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про наявну заборгованість щодо виплат на оздоровлення для військових. Він переконує, що заборгованості з бойових виплат немає.

Про це йшлося під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Як сповіщалося, 17 вересня в Офісі Омбудсмана України повідомили, що отримують численні звернення військових ЗСУ та членів їхніх родин щодо невиплати грошового забезпечення та допомоги. За інформацією Офісу, заборгованість Міністерства оборони сягнула 1,5 млрд гривень.

Шмигаль не заперечив факт наявності також заборгованості, однак заявив про те, що інформація про заборгованість стосується бойових виплат — “фейк”.

“Стосовно фейку про заборгованість перед військовими. Я хочу наголосити, що існує поточна заборгованість. Не протермінована, а поточна (це дуже важливо) по виплатах на оздоровчі для військових. Не існує жодної заборгованості по бойових. Це також фейк, який поширюють по різноманітних каналах”, — пояснив очільник уряду.

Прем’єр запевнив, що зміни, необхідні для погашення заборгованості, вже внесені і прийняті в першому читанні.

“Прийнятий вчора за основу в першому читанні закон про зміни до бюджету розв’язує всі питання, навіть по поточних заборгованостях щодо ось цих виплат на оздоровлення”, — сказав глава уряду.