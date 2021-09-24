Про це йшлося під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
Як сповіщалося, 17 вересня в Офісі Омбудсмана України повідомили, що отримують численні звернення військових ЗСУ та членів їхніх родин щодо невиплати грошового забезпечення та допомоги. За інформацією Офісу, заборгованість Міністерства оборони сягнула 1,5 млрд гривень.
Шмигаль не заперечив факт наявності також заборгованості, однак заявив про те, що інформація про заборгованість стосується бойових виплат — “фейк”.
“Стосовно фейку про заборгованість перед військовими. Я хочу наголосити, що існує поточна заборгованість. Не протермінована, а поточна (це дуже важливо) по виплатах на оздоровчі для військових. Не існує жодної заборгованості по бойових. Це також фейк, який поширюють по різноманітних каналах”, — пояснив очільник уряду.
Прем’єр запевнив, що зміни, необхідні для погашення заборгованості, вже внесені і прийняті в першому читанні.
“Прийнятий вчора за основу в першому читанні закон про зміни до бюджету розв’язує всі питання, навіть по поточних заборгованостях щодо ось цих виплат на оздоровлення”, — сказав глава уряду.
- Нагадаємо, що в червні Кабмін погодив виділення 800 млн гривень з COVID-фонду на доплати військовим, поліціянтам, медикам відомчих лікарень. Найбільше коштів — майже 700 млн гривень — отримала поліція.
- Партія “Європейська Солідарність” пропонує спрямувати кошти, які Україна отримала в рамках глобальної ініціативи МВФ, на виплату пенсіонерам 13-тої пенсії, погашення боргів військовим, збільшення обсягу субсидій і поповнення ковідного фонду для підтримки лікарів та хворих.