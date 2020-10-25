В Ірпені (Київська область) викрили мережу підкупу виборців, яку організував командир одного з факультетів Національного університету державної фіскальної служби України.

Про це поінформували в Міністерстві внутрішніх справ України.

“Поліція попередила фальсифікацію виборів у місті Ірпінь. Встановлено, що за вказівкою командира, яку він виклав у мобільному додатку, курсанти повинні були прийти до виборчої дільниці 25 жовтня за місцем проживання, а саме на одну з дільниць міста Ірпінь, і віддати свої голоси за відповідних кандидатів у депутати від певної політичної партії”, – сказано в повідомленні.

Вартість одного голосу становила понад 1,5 тис. гривень.

26-річному командиру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 5 років.

Зараз тривають слідчі дії зі встановлення кола осіб (а саме посадових осіб вищого навчального закладу), причетних до організації підкупу виборців.