Про це поінформували в Міністерстві внутрішніх справ України.
“Поліція попередила фальсифікацію виборів у місті Ірпінь. Встановлено, що за вказівкою командира, яку він виклав у мобільному додатку, курсанти повинні були прийти до виборчої дільниці 25 жовтня за місцем проживання, а саме на одну з дільниць міста Ірпінь, і віддати свої голоси за відповідних кандидатів у депутати від певної політичної партії”, – сказано в повідомленні.
Вартість одного голосу становила понад 1,5 тис. гривень.
26-річному командиру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 5 років.
Зараз тривають слідчі дії зі встановлення кола осіб (а саме посадових осіб вищого навчального закладу), причетних до організації підкупу виборців.
- Сьогодні, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори в обласні, районні ради і об’єднані територіальні громади. Про їхні особливості і як правильно проголосувати, читайте в матеріалі #Букв. Крім того, #Букви стежать за тим, як проходять вибори в Україні.
- Для місцевих виборів у Броварах (Київська область) надрукували бюлетені, за якими легко можна встановити, хто і як проголосував.