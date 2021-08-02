Про це пише видання Visual capitalist.
Більшість цих масок було вироблено в Китаї, і в квітні 2020 року країна повідомила приголомшливу цифру – 450 мільйонів масок.
У звіті Ocean Asia за 2020 рік “Маски на пляжі” дослідники змогли оцінити кількість одноразових масок, що потрапляють у навколишнє середовище.
З огляду на річний обсяг виробництва 52 мільярдів одноразових масок та 3% масок, які не потрапляють в системи управління водними ресурсами, команда прийшла до висновку, що в 2020 році у Світовому океані опинилося приблизно 1,6 мільярда масок.
Ці маски зазвичай виготовляються з поліпропілену, який легко розпадається на мікропластик. Хоча вплив мікропластику на здоров’я людини ще не вивчено, ці частинки досить поширені в системах водопостачання – наприклад, 94% водопровідної води в США вважається забрудненою мікропластиком.
За словами дослідників, одноразові маски розкладаються в океані більше чотирьох століть.
Але через те, що пандемія продовжується і в 2021 році, то і кількість одноразових масок, що забруднюють океани, буде рости.
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