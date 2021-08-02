У 2020 році під час пандемії COVID-19 колосально зросло виробництво одноразових захисних масок, що в свою чергу призвело до збільшення кількості сміття, яке потрапляє у Світовий океан.

Про це пише видання Visual capitalist.

Більшість цих масок було вироблено в Китаї, і в квітні 2020 року країна повідомила приголомшливу цифру – 450 мільйонів масок.

У звіті Ocean Asia за 2020 рік “Маски на пляжі” дослідники змогли оцінити кількість одноразових масок, що потрапляють у навколишнє середовище.

З огляду на річний обсяг виробництва 52 мільярдів одноразових масок та 3% масок, які не потрапляють в системи управління водними ресурсами, команда прийшла до висновку, що в 2020 році у Світовому океані опинилося приблизно 1,6 мільярда масок.

Ці маски зазвичай виготовляються з поліпропілену, який легко розпадається на мікропластик. Хоча вплив мікропластику на здоров’я людини ще не вивчено, ці частинки досить поширені в системах водопостачання – наприклад, 94% водопровідної води в США вважається забрудненою мікропластиком.

За словами дослідників, одноразові маски розкладаються в океані більше чотирьох століть.

Але через те, що пандемія продовжується і в 2021 році, то і кількість одноразових масок, що забруднюють океани, буде рости.